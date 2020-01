Michael Schumacher compie 51 anni, il telegramma da Modena

L’augurio per i 51 anni e un “abbraccio” per la battaglia che conduce da ormai sei anni, dall’incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha inviato un telegramma alla moglie di Michael Schumacher in occasione del compleanno, venerdì 3 dicembre, del campione di Formula 1, cittadino onorario di Modena dal 2001.

“Schumi è nel cuore di tutti i modenesi – ha scritto il sindaco – non solo per i suoi successi sportivi, ma per come ci ha fatto divertire ed emozionare. Le sue vittorie hanno semplicemente suggellato una passione per il Cavallino che lui ha saputo interpretare nel migliore dei modi”.

Rinnovando gli auguri per un completo recupero, Muzzarelli ha ribadito alla famiglia la vicinanza di Modena e dell’Amministrazione comunale “per la sfida più grande che questo grande campione sta affrontando”.