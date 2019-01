Un telegramma del sindaco alla famiglia per i 50 anni di Schumacher

“Un augurio di cuore per i suoi cinquant’anni e un abbraccio fortissimo da parte di tutta la città per la battaglia che sta combattendo da oltre cinque anni”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha inviato un telegramma alla moglie di Michael Schumacher in occasione del compleanno, che cadrà il 3 gennaio, del campione di Formula 1.

Michael Schumacher, che è cittadino onorario di Modena dal 2001, è “il pilota che ci ha fatto divertire, emozionare e vincere – ricorda ancora il sindaco nel telegramma – e, in un team straordinario, ha riportato le Ferrari dove meritano per storia e per tradizione: in cima al mondo. L’obiettivo era il campionato del mondo e lui ne ha vinti cinque alla guida della Ferrari”.

Schumacher “non è mai stato e non è uno che si accontenta”, ha aggiunto ancora Muzzarelli sottolineando la vicinanza della città di Modena e dell’Amministrazione comunale a lui e alla sua famiglia “nella sfida più grande che sta affrontando ora” e rinnovando gli auguri per un suo completo recupero.