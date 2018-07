Test di Medicina Unimore, si aprono le iscrizioni online

Gli studenti interessati a concorrere per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria istituiti presso Unimore hanno tempo fino alle ore 15.00 di martedì 24 luglio 2018 per iscriversi all’annuale concorso unico di ammissione facendo domanda sul portale nazionale www.universitaly.it.

All’atto dell’iscrizione alla prova, il candidato deve indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. La sede indicata come “prima preferenza” coinciderà con la sede in cui si sosterrà la prova di ammissione. Il candidato che abbia scelto Unimore come prima sede dovrà, inoltre, registrarsi sul portale www.esse3.unimore.it (dopo la registrazione o il login, digitare “ammissioni”) in una data compresa tra giovedì 19 luglio e le ore 13.00 di venerdì 27 luglio 2018.

La procedura si riterrà perfezionata e quindi completa e accettabile, solo con il pagamento del contributo spese per l’organizzazione della prova di 55,00 euro non rimborsabile, da effettuarsi utilizzando l’apposito bollettino MAV presso un qualsiasi sportello bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite carta di credito secondo quanto indicato nell’informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html.

Il candidato in condizione di disabilità o che soffra di diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) deve fare pervenire la richiesta e la documentazione al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA almeno 15 giorni prima della prova concorsuale, seguendo le indicazioni contenute nel bando o rivolgendosi direttamente al Servizio.

I posti disponibili ad Unimore sono complessivamente 147 per Medicina e Chirurgia, in crescita rispetto ai 133 dell'anno scorso, e comprendono i 12 riservati ad Allievi dell’Accademia Militare di Modena, i 6 per studenti non comunitari residenti all’estero e 2 per studenti cinesi aderenti al progetto Marco Polo. Per Odontoiatria e Protesi dentaria sono 23, di cui 2 per studenti non comunitari residenti all’estero e 3 per studenti cinesi del progetto Marco Polo.

Per informazioni più complete e dettagliate si rinvia alla lettura del bando concorsuale pubblicato al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-LauCUMed.html