Test agli operatori sanitari, si parte la settimana prossima con i prelievi

Centomila esami in un mese per il personale sanitario dell'Emilia-Romagna. Parte la prossima settimana la campagna a tappeto decisa dalla Regione per individuare i contagi tra medici e infermieri, come ha confermato oggi il commissario per l'emergenza sanitaria Sergio Venturi durante la diretta Facebook per il bollettino sul Covid-19.

Non si tratterà di un tampone faringeo, come quello svolto finora, ma di test sierologici sul sangue. "Serve ad individuare gli anticorpi al virus, per sapere se c'è o c'è stata la malattia", spiega Venturi. Solo in caso di positività si farà tampone vero e proprio. Con questo sistema, "contiamo di fare rapidamente tutto il personale", assicura Venturi.