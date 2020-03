Spostamenti limitati, scuole e luoghi di aggregazione chiusi. Il testo del Decreto

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto che stabilisce misure restrittive per tutto il paese, in particolare per la Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Questa la sintesi delle nuove regole che si applicano in questi territori che per comodità definiremo 'zona rossa':