Tirocini e Servizio Civile: a Formigine attivate le opportunità di formazione per i ragazzi

Continua a Formigine l’attività di formazione dei giovani presso gli uffici comunali. Nel corso del 2019, infatti, sono stati ben 40 i ragazzi accolti, anche per esperienze all’estero.

Nello specifico, 10 di loro hanno partecipato al bando di Servizio Civile Nazionale e Regionale: un'occasione per sentirsi parte utile della società, imparare ad operare in gruppo, scoprire attitudini personali, sviluppare il senso di responsabilità.

I ragazzi percepiscono un assegno mensile di circa 430 euro. Importo simile anche per i tirocini formativi attivati grazie alla collaborazione con il Centro per l’impiego distrettuale per la lotta alla disoccupazione giovanile. I giovani coinvolti lo scorso anno sono stati 4; per loro, un’iniziativa concreta di aiuto a entrare nel mondo del lavoro, valorizzazione delle attitudini personali e del singolo background formativo e professionale.

Grande dialogo anche con il mondo della scuola e dell’Università, con ben 16 studenti delle superiori coinvolti in percorsi per le “Competenze Trasversali e per l'Orientamento” (ex alternanza scuola-lavoro) e altri 2 studenti delle superiori impegnati nel lavoro estivo guidato (retribuito 100 euro a settimana, per un massimo di 6 settimane). 2 anche i tirocini universitari. Per quanto riguarda le esperienze internazionali, sono state 2 le ragazze che hanno svolto il Servizio Volontario Europeo vicino a Kilkenny, città irlandese gemellata con Formigine. Le formiginesi hanno lavorato in un centro inclusivo per le arti. I costi di vitto, alloggio e attività sono coperti dall'Unione Europea; inoltre è previsto un pocket money mensile per le spese. Sul fronte degli scambi giovanili, 4 ragazzi sono stati a Verden, in Germania, per partecipare a Eurocamp, il meeting che annualmente fa incontrare i giovani provenienti dalle città gemelle di Saumur, svolgendo attività di volontariato artistico sul tema dei diritti fondamentali dei cittadini in Europa. La città ospitante ha coperto le spese di vitto, alloggio, attività e visite guidate.

Per il 2020, sono stati attivati 5 posti di Servizio Civile; in attivazione 2 tirocini formativi, 18 percorsi per gli studenti delle superiori, 2 di lavoro estivo guidato, 1 tirocinio universitario (sempre aperta l’accoglienza per altre eventuali candidature), 1 Servizio Volontario Europeo e 4 posti per gli scambi giovanili.

Per ottenere maggiori informazioni sui percorsi di formazione presso il Comune di Formigine, è possibile contattare il numero 059/416333.