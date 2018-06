Bassani, Costituzione e bioetica: i temi della prima prova di Maturità

E' arrivata l'ora della verità per 5.642 studenti modenesi, che da oggi alle 8.30 si stanno cimentanto con il tema di italiano, prima prova dell'esame di maturità 2018.

DA ‘GIARDINO FINZI CONTINI’ A MORO E COSTITUZIONE PER PRIMA PROVA

Giorgio Bassani con ‘Il giardino dei Finzi Contini’ per l’analisi del testo; Masse e propaganda per ambito storico politico; il dibattito bioetico sulla clonazione per l’ambito tecnico scientifico; Alcide De Gasperi e Aldo Moro sull’Europa per il tema storico; il principio di ugualianza nella Costituzione per il tema generale; i diversi volti della solitudine in arte e letteratura per l’ambito artistico-letterario; per l’ambito socio-economico creatività e immaginazione. Sono questi, secondo le prime indiscrezioni, gli argomenti usciti per la prima prova dell’esame di maturità.

OPERE DI HOPPER E PIRANDELLO PER RACCONTARE SOLITUDINE IN ARTE E LETTERATURA

I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura. E’ l’argomento con cui si stanno confrontando i maturandi che hanno scelto l’ambito artistico letterario per la prima prova di maturità. A disposizione immagini di Hopper, Fattori e Munch, insieme a citazioni di Petrarca, Pirandello e Quasimodo. Tra i documenti anche ‘Piccoli canti’ nella raccolta ‘La presenza di Orfeo’ di Alda Merini e ‘1695’ di Emily Dickinson.

LA CREATIVITÀ CON MORETTI E BORDONI IN PRIMA PROVA AMBITO SOCIO-ECONOMICO

Per la prima prova della maturità, tra le diverse tracce una è dedicata alla creatività quale dote straordinaria di immaginare, risultato di una formula complessa frutto del talento e del caso. Chi ha scelto l’ambito socio-economico dovrà partire da questo assunto e dai testi di Enrico Moretti e Carlo Bordoni che rispettivamente sono dedicati al neo lavoro, dove la creatività è il vero capitale, e alla noia, che aiuta a creare.

DIBATTITO SU BIOETICA E CLONAZIONE TRA I TEMI PRIMA PROVA

La definizione di bioetica, la prima clonazione non umana e l’articolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dedicato al diritto all’integrità della persona sono tra i documenti sottoposti ai maturandi per l’ambito tecnico scientifico per cui è stato scelto un tema delicato come il dibattito sulla clonazione.

MORO, DE GASPERI, DOPOGUERRA E COOPERAZIONE PER TEMA STORICO

Alla prima prova di maturità gli interventi di Aldo Moro e Alcide De Gasperi relativamente al periodo post seconda Guerra mondiale durante cui emerse la necessità di una stabilità politica non solo nazionale ma internazionale basata sulla cooperazione. Partendo da estratti dei due statisti italiani ai maturandi viene chiesto di analizzare il processo storico nella sua complessità.

L’UGUAGLIANZA NELLA COSTITUZIONE TRA ARGOMENTI PRIMA PROVA

Il testo integrale dell’articolo 3 della Costituzione, dedicato all’uguaglianza, tra le tracce proposte alla prima prova della maturità. Per il tema di ordine generale viene chiesto agli studenti di analizzare e commentare i principi enunciati facendo riferimento all’attualità.

ANCHE MASSE E PROPAGANDA TRA ARGOMENTI PER PRIMA PROVA

‘Nemico e propaganda’ di Andrea Baravelli e ‘Soggetti apolitici e politici soggetti’ di Giulio Chiodi, sono tra i testi citati nell’ambito storico-politico dell’esame di italiano alla maturità. Argomento di forte attualità politica e sociale.

Si proseguirà domani alle 8.30 con la seconda prova, che si svolgerà tra le quattro e le otto ore in base agli indirizzi, sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli istituti tecnici, scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, estimo per l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni. E ancora: progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione, lingua inglese per il turistico, meccanica macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, meccatronica, energia, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, tecniche della danza al liceo coreutico, discipline artistiche all’artistico.

Dopo una pausa di tre giorni, lunedì 25 giugno alle 8.30 sarà la volta della terza prova, il quizzone giunto quest’anno alla fine della sua breve vita (fu introdotta nel 1997 dall’allora ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer). Dal prossimo anno la terza prova sarà infatti abolita dagli scritti grazie all’ultima riforma dell’esame, che inserisce, però, il conseguimento di una prova Invalsi nel corso dell’anno scolastico come requisito di ammissione. Per gli esami orali data e calendario saranno decisi da ciascuna scuola. Si procederà come di consueto in ordine alfabetico partendo dalla lettera sorteggiata nel corso della prima prova.

(fonte DIRE)