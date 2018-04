"Ci vuole un fisico". Esce il trailer della commedia ambientata a Modena

Era iniziata il 18 Ottobre 2016 con il primo "ciak" l'esperienza cinematografica di Alessandro Tamburini con il suo film "Ci vuole un fisico" ambientato a Modena. Dopo un anno e mezzo di lavoro è uscito il trailer tanto atteso su questa commedia che unisce la creativa sceneggiatura di Gianluca Ansanelli, Alessandro Tamburini e Ciro Zecca, con la capacità interpretativa di Anna Ferraioli e Alessandro Tamburini, che rispettivamente interpretano i personaggi di Alessandro e Anna.

La storia si svolge durante una serata modenese, quando i due protagonisti si incontrano per caso e per lo stesso motivo, ovvero si presentano al rispettivo appuntamento galante e scoprono che il partner non c'è. Così il destino fa incontrare questi due campioni del farsi dare "buca" agli appunatmenti. Come ogni commedia che si rispetti i due inizialmente non si sopportano, e anzi si considerano brutti e invadenti a vicenda.

Servirà infatti un'intera notte costellata di risse, balli sfrenati, bagni notturni e altre avventure per far capire ad entrambi che forse il destino, per una volta, non è stato così malvagio con loro. Una notte immersa nelle più belle location del centro storico di Modena, tra cui il Mon Cafè di Canalchiaro, il Parco Novi Sad e piazza Pomposa.