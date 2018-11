Trasporto Pubblico. Per tutto Dicembre Arianna sarà attivo a Carpi

Arianna, il servizio di trasporto pubblico urbano dal 2003 attivo a Carpi, si amplia ancora e questa volta la domenica e nei giorni festivi. Il Comune ha deciso di estendere il servizio in queste giornate infatti, in via sperimentale, dal periodo 2 dicembre 2018-31 dicembre 2019.

“Siamo convinti – spiega il Sindaco Alberto Bellelli - che ciò può contribuire a disincentivare l'uso dell'automobile privata, facilitare gli spostamenti delle categorie deboli, incoraggiare la mobilità sostenibile, nonché limitare l'inquinamento atmosferico. E per il mese di dicembre il servizio di trasporto pubblico nelle 8 giornate festive, nelle quali il centro storico cittadino è particolarmente congestionato dal traffico legato all'affluenza per acquisti ed iniziative natalizie, sarà gratuito”.

La domenica e i festivi questa estensione del servizio di Arianna avrà una frequenza di 60 minuti delle 4 linee urbane, con inizio alle ore 8,30 circa e termine alle ore 19,30; l’amministrazione comunale ha stanziato poco più di 170 mila euro (21 mila e 700 per il mese di dicembre e 149 mila circa per l’intero 2019, Iva compresa) per finanziare questo progetto.

Tornando ad Arianna ricordiamo che le 4 linee in servizio sono contraddistinte da un colore, Verde, Rossa, Blu, Gialla. La rete attuale copre complessivamente 35 km. Esiste il servizio Quanto manca disponibile sul sito o come App per smartphone, che permette di conoscere in tempo reale i minuti mancanti all'arrivo del bus alla fermata richiesta. Il Biglietto di corsa semplice ha validità di un'ora e 15 minuti, costa 1.20 euro, ed è acquistabile sia a terra che a bordo vettura; il Biglietto giornaliero a corse illimitate costa invece 4 euro e vale anche nelle reti urbane di Modena e Sassuolo. Per informare la cittadinanza dell’estensione del servizio di Arianna è al via una campagna di comunicazione che prevede grandi manifesti stradali, segnalibri e locandine.