Decine di treni soppressi, martedì nero sulla tratta Modena-Carpi

Nella mattinata di oggi sono stati soppressi una decina di treni della relazione Modena-Carpi, con l'unica eccezione del regionale 20515 dell'intera tratta Mantova-Modena. Ancora una conferma della scarsa affidabilità del servizio “integrativo” tra Modena e Carpi oggetto in questi anni di guasti, limitazioni e soppressioni con le più svariate motivazioni. Anche in questo caso sembra ripetersi il guasto al materiale rotabile obsoleto di Trenitalia e TPER.

"Le promesse fatte anche di recente dalla Regione e dagli stessi gestori, secondo cui dal mese di luglio nella relazione ferroviaria Modena-Carpi-Mantova sarebbe “cambiata la musica” e iniziavano a circolare i nuovi treni POP, evidentemente non ha ancora avuto seguito, commenta Federconsumatori, che auspica che questo ulteriore disservizio "non abbia un seguito" e sollecita "la attivazione di un servizio ferroviario affidabile e realmente disponibile per gli utenti, soprattutto attraverso l'immediata dotazione per questa sfortunata tratta ferroviaria dei nuovi treni".

“È stata una mattina di passione per i pendolari che utilizzano i treni sulla linea Carpi-Modena, nella fascia oraria più utilizzata della prima mattina, con numerose cancellazioni – spiega il consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di Carpi Enrico Campedelli - Da quanto ho appreso si è guastato il treno destinato a coprire la tratta Modena Carpi. Sono saltate le prime 4 coppie di corse. La prima corsa Modena-Carpi è quindi stata alle 11.34, con un diverso materiale fatto venire da Bologna; da quel momento il servizio è ritornato regolare – spiega Campedelli - Ad aggravare le cose c’è stato un guasto ad un deviatoio che ha portato alla soppressione anche di una linea Mantova-Modena. L’effetto cumulato è stato che per 2 ore, tra le 7.27 e le 9.27 da Carpi non è partito nessun treno per Modena e sono stati utilizzati bus sostitutivi”. “Auspico che al più presto arrivino altri nuovi treni della gara del ferro della Regione – conclude Campedelli – in modo che siano possibili eventuali sostituzioni e riserve per affrontare i guasti e anche la situazione dei mezzi della linea Carpi-Modena ne tragga benefici. Sarò vigile per la pronta consegna del nuovo materiale rotabile nei confronti di Trenitalia”