San Gemininano, oltre agli uffici pubblici chiudono anche le biblioteche

Giovedì 31 gennaio, per la Festa del patrono San Geminiano, tutti gli uffici comunali sono chiusi al pubblico, così come le biblioteche comunali e i Servizi demografici e Anagrafe in via Santi 40.

In funzione regolarmente il Contact center della Polizia Municipale tel. 059 20314 (è attivo 24 ore su 24). L’Ufficio denunce della Municipale del centro storico in viale Molza (alla stazione autocorriere) sarà aperto la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 13.30 alle 18. Nella stessa sede è aperto anche l'ufficio cassa per pagare le contravvenzioni, ma solo al mattino dalle 7.50 alle 12.30. Resta chiuso al pubblico il Comando della Municipale di via Galilei.

In occasione della Fiera in centro storico, in largo Sant’Agostino sarà presente un presidio mobile della Polizia municipale, dove i cittadini potranno rivolgersi per l'intera giornata per fare segnalazioni o ricevere informazioni e consigli.

Aperto anche il punto "Città Sociale e Sicura" nel chiosco di viale Caduti in Guerra, di fianco all’ex cinema Principe, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30.