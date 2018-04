Uffici comunali e biblioteche chiusi per il ponte del 1 Maggio

Lunedì 30 aprile gli uffici comunali, comprese biblioteche e servizi informazione di Piazza Grande (Urp, Informagiovani, Europe Direct), sono chiusi al pubblico e riapriranno mercoledì 2 maggio. Fanno eccezione alcuni servizi demografici e della Polizia municipale.

All’anagrafe centrale di via Santi 40, infatti, lunedì 30 saranno aperti gli uffici di Polizia Mortuaria e di Stato Civile, esclusivamente per il ricevimento delle denunce di morte da effettuarsi nelle 24 ore e per il ricevimento delle agenzie di onoranze funebri per il rilascio di autorizzazioni al trasporto dei funerali del giorno stesso e di quelli fissati per le 9 del giorno successivo feriale. In via Santi è aperto anche l'Ufficio per dichiarazione di nascita dalle 8.30 alle 12.30.

Lunedì 30 aprile, inoltre, per la Polizia municipale, al Comando di via Galilei 165 sarà in funzione regolarmente il Contact center telefonico – Servizio informazioni (tel. 059 20314 - 24 ore su 24), gli uffici Infortunistica e di Polizia Giudiziaria (dalle 8.30 alle 13) e sarà operativo l’ufficio Cassa alla Stazione autocorriere dalle 7.50 alle 12.30 e dalle 13.50 alle 18.30.