San Geminiano, venerdì chiusi uffici comunali e biblioteche

Venerdì 31 gennaio, per la Festa del patrono San Geminiano, gli uffici comunali di Modena sono chiusi al pubblico, così come le biblioteche comunali e i Servizi demografici e Anagrafe in via Santi 40.

Le biblioteche e il Servizio piazza Grande con l’Urp, Ufficio relazioni con il pubblico, sono chiusi anche sabato 1 febbraio, così come i Servizi demografici in via Santi 40 dove, come accade quando si verificano più giornate di chiusura consecutive, saranno aperti solamente al mattino dalle 8.30 alle 12.30 la Polizia Mortuaria per denunce di morte e lo Stato civile per dichiarazioni di nascita.

Sabato 1, infatti, l’Ufficio di Polizia Mortuaria funzionerà esclusivamente per il ricevimento delle denunce di morte da effettuarsi nelle 24 ore e per il ricevimento delle agenzie di onoranze funebri per il rilascio di autorizzazioni al trasporto dei funerali del giorno e di quelli fissati per le 9 del successivo feriale.

Negli stessi orari sarà aperto anche l’Ufficio di Stato Civile, esclusivamente per il ricevimento delle dichiarazioni di nascita (www.comune.modena.it/anagrafe).