Ufficio oggetti rinvenuti: fino ad aprile recuperi solo su appuntamento

Anche l’Ufficio oggetti rinvenuti, l’Ufficio assicurazioni e l’Ufficio riscatti Peep adeguano le loro modalità di contatto con gli utenti alle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Fino al 3 aprile, dunque, i documenti e le biciclette ritrovate e in deposito all’Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Modena, in via del Murazzo 117, possono essere recuperati dai legittimi proprietari solo su appuntamento, telefonando al numero 059 203 3247, o scrivendo una mail (oggettirinvenuti@comune.modena.it). Per ritirare le biciclette è necessario presentarsi, dopo aver preso appuntamento, con una denuncia particolareggiata.

I cittadini che debbano svolgere pratiche all’Ufficio assicurazioni e all’Ufficio riscatti Peep sono invitati a inoltrare le loro richieste preferibilmente online secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Modena nella sezione Patrimonio (www.comune.modena.it/patrimonio).

Nel caso di richieste urgenti che non possono essere rinviate, è possibile concordare un appuntamento telefonando o scrivendo una mail: per l’Ufficio assicurazioni ai numeri telefonici 059 203 2498 e 059 203 2968; email: ufficio.assicurazioni@comune.modena.it. Per l’Ufficio riscatti Peep ai numeri telefonici 059 203 2366 e 059 203 2207; email: riscatto.peep@comune.modena.it