“Una pianta per ogni bambino”, a Fiorano Modenese piantati 150 nuovi alberi

Nell’inverno appena trascorso sono stati 150 gli alberi piantati nel territorio di Fiorano Modenese, uno per ogni bambino nato o adottato dell’anno 2019. L'iniziativa vuole essere un modo per rendere partecipi i nuovi nati del territorio al Comune cui appartengono.

Le piante sono state messe a dimora in diverse aree: 54 nel giardino della scuola dell’infanzia ‘Il castello’; 47 nel parchetto di via Montagnani, 17 tra via Fiandri e via Don Minzoni n. 17; 16 nella zona verde ‘la Busa’ in via Ghiarella e 16 nell’area bocciofila- circondariale san Francesco.