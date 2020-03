Una raccolta fondi per l’ospedale Ramazzini di Carpi, il ringraziamento del Sindaco Bellelli

Il sindaco Alberto Bellelli insieme all’assessore alle politiche sociali Tamara Calzolari ringraziano l’associazione Buona Nascita per l’iniziativa “Insieme per l’Ospedale di Carpi”, che attraverso una raccolta fondi vuole acquistare materiale di estrema necessità a supporto nel nosocomio cittadino.

“Ringrazio a nome della città, l’Associazione Buona Nascita, perché ha deciso con un gesto concreto di aiutare l’Ospedale Ramazzini in questa fase complicata dal punto di vista sanitario- ha dichiarato il Sindaco Alberto Bellelli che conclude invitando insieme all’assessore Tamara Calzolari – Sosteniamo e promuoviamo questa iniziativa, e per questo invitiamo i cittadini a versare un contributo al conto corrente dell'associazione all'iban: IT58Y0538712900000001944520 con causale "Insieme per l'ospedale di Carpi,“”