Dati AlmaLaurea 2017. UniMoRe primo ateneo generalista in Italia per tasso di occupazione

Dati molto positivi quelli che sono stati fotografati da AlmaLaurea nel 2017 per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con un tasso di disoccupaizone che è sceso al 10% tra i laureati magistrali, vatando così la migliore performance in Italia fra gli Atenei generalisti con oltre 1.000 laureati annui. Non solo, UniMoRe si posiziona prima in Italia per il gradimento espresso dai propri laureati, che inoltre hanno una velocità di laurea superiore alla media italiana, con un indice di ritardo che si ferma allo 0,19, ovvero la metà di quello nazionale. I dati di AlmaLaurea non solo affermano con i numeri che la laurea è utile per trovare lavoro, ma l'Ateneo UniMoRe è un efficace passe-partout per il mondo lavorativo.

Il tasso di occupazione

Consiederando che la disoccupazione giovanile in Italia tra i 15 e i 24 anni è del 40,1%, il risultato UniMoRe del 10% attesta che la laurea presa presso questo Ateneo permette performance nel mercato del lavoro realmente competitive. In effetti è inferiore anche rispetto alle università emiliane per tasso di disoccupazione, con Bologna al 14,7%, Ferrara al 14,6% e Parma al 15,3%

Soddisfazione degli studenti

Non è solo, però, una questione di occupati e disoccupati, ma anche del tipo di strategia formativa che gli studenti riescono a perseguire. Infatti, il 65,2% degli studenti si laurea regolarmente in corso, contro una media nazionale del 51,1%. Un dato molto positivo, considerando che in Italia riescono per pochi decimi percentuali a fare meglio le Università di Venezia Cà Foscari e di Bologna. Così come è alto l'apprezzamento degli studenti per il proprio corso di laura, tanto che il 78% dichiara che ripeterebbe lo stesso corso e sempre in UniMoRe, contro una media italiana del 69,1%.

Magnifico Rettore: "Un accordo con società e mondo produttivo"

"Le indagini AlmaLaurea - afferma il Magnifico Rettore UniMoRe prof. Angelo O. Andrisano - ci restituiscono ancora una volta la realtà di una università, la nostra, che sa rispondere alle attese del tessuto economico-sociale e si pone ai vertici della qualità, non solo per le attività formative promosse ma anche per le prospettive occupazionali dei suoi laureati. La politica di Ateneo di questi anni ci consente, infatti, di avere percorsi formativi unici in Italia, definiti in accordo con la società e il mondo produttivo, che hanno portato UniMoRe a conquistarsi meritato apprezzamento in ambito nazionale ed internazionale."

Il profilo dei laureati UniMoRe

I laureati UniMoRe nel 2017 sono 4.220, di cui 2.385 alla triennale, 1.287 alla magistrale e 532 a ciclo unico. I cittadini stranieri laureati nell'Ateneo rappresentano il 4,1% degli stuenti totali. L'età media alla laurea è 25,6 anni per il complessivo dei laureati contro i 26,0 anni del dato nazionale, nello specifico è di 24,6 anni per triennale e 26,7 anni per magistrali biennali. Inoltre il voto medio di laurea è di 101,4 su 110, che più specificatamente è dato dal 98,5 come voto della triennale e 105,1 come voto della magistrale.