Unimore: si forma la squadra di Delegati del nuovo Rettore

Unimore completa la formazione della squadra che nel prossimo triennio affiancherà il Rettore Professore Carlo Adolfo Porro nella realizzazione del suo programma di mandato.

Sono stati presentati infatti questa mattina i nuovi Delegati e le nuove Delegate, cui sarà affidato il compito di seguire gli impegni, i progetti e gli obiettivi che il Rettore si è posto per consolidare Unimore come una comunità partecipata, in grado di valorizzare al meglio le capacità di tutto il suo personale nonché dei suoi studenti.

Sono 20 le deleghe assegnate, comprese quelle conferite ai due Pro Rettori, i Professori Gianluca Marchi e Giovanni Verzellesi, i quali si occuperanno di relazioni istituzionali e Terza missione.

“Con queste scelte – sottolinea il neo Rettore Carlo Adolfo Porro - si è voluto evidenziare l’assetto plurale del nostro Ateneo. I nuovi Delegati e le nuove Delegate rappresentano le tre macroaree scientifiche che lo costituiscono: l’area umanistica e delle scienze sociali; l’area tecnologico-scientifica e l’area vita e salute. Assai rilevante è la presenza femminile, con ben 9 figure scelte per significativi ruoli, che vanno dall’informatica, all’orientamento e tutorato, ai disturbi specifici dell’apprendimento, alla cultura, alle biblioteche, al coro, allo sport, alla sostenibilità e alle pari opportunità”.

La nuova squadra Unimore

La Professoressa Tindara Addabbo è delegata per le Pari Opportunità. Alla Professoressa Sonia Bergamaschi è affidata la delega Informatica. Il Professore Marko Bertogna è delegato al Trasferimento Tecnologico per la sede mantovana. Il Professore Alessandro Capra è delegato per l’Internazionalizzazione. Alla Professoressa Berenice Cavarra va la delega alla Cultura. La delega per la Comunicazione di Ateneo è affidata al Professore Thomas Casadei, che ricoprirà anche il ruolo di portavoce del Rettore. Il Professore Giacomo Cabri è delegato alla Didattica. Alla Dottoressa Antonella Coppi è attribuita la delega per il Coro di Ateneo. La Professoressa Elisabetta Genovese è delegata per i Disturbi specifici dell’apprendimento. La Sostenibilità di Ateneo sarà curata dalla delegata Professoressa Maria Grazia Ghermandi. Al Dottore Giacomo Guaraldi è affidata la delega alla Disabilità.

La delega alle Biblioteche va alla Dottoressa Raffaella Ingrosso e al Professore Giuseppe Nardin. Il Professore Gianluca Marchi, Pro Rettore Vicario di Modena, e il Professore Giovanni Verzellesi, Pro Rettore di Reggio Emilia, hanno la delega per la Terza Missione rispettivamente per le due sedi di competenza.

Il Professore Massimo Messori ha la delega per la Qualità di Ateneo. Alla Professoressa Isabella Morlini è stata affidata la delega allo Sport. La delegata all’Orientamento e il Tutorato è la Professoressa Carla Palumbo. Al Professore Paolo Pavan va la delega alla Ricerca scientifica. A completare la squadra dei delegati sarà il Professore Paolo Tartarini con la delega alle Problematiche Energetiche e Edilizia.

I delegati

Tindara Addabbo

È Professoressa associata presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”. Coordina il dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione. È componente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi, del Centro Analisi delle Politiche Pubbliche, Center for Economic Research, Centro di Ricerca Interuniversitario "Ezio Tarantelli” e Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità. Coordinatrice del progetto Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in Research Institutions – LeTSGEPs coordinato da Unimore. Componente della Human Capability and Development Association e dello European Gender Budgeting Network, svolge attività di ricerca sull’impatto di genere delle politiche pubbliche e sociali, la misurazione del ben-essere, la discriminazione occupazionale e salariale, l’istruzione e la qualità del lavoro.

Marko Bertogna

È Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e dirige il Laboratorio High-Performance Real-Time (HiPeRT). È autore di oltre 100 articoli nel campo della programmazione multiprocessore e dei sistemi in tempo reale. Ha ricevuto il Best Paper Award 2009 per IEEE Transactions on Industrial Informatics e altri 8 Best Paper Awards in conferenze internazionali di primo livello. È coordinatore principale del progetto HERCULES di Horizon 2020 e capofila di diversi altri progetti finanziati dell'UE: CLASS, PRYSTINE, SECREDAS, I-MECH, ENABLE-S3, TETRACOM, OPEN-NEXT.

Sonia Bergamaschi

È Professoressa ordinaria di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari” e guida il gruppo di ricerca sui database. La sua attività di ricerca è stata dedicata al design e sviluppo di Sistemi di gestione di Database Intelligenti di grandi dimensioni, coniugando tecniche di Intelligenza Artificiale (IA) con tecnologia database. Nel 2009 ha fondato la spin-off accademica Unimore "DataRiver" per la distribuzione di una versione open source del sistema MOMIS. È stata coordinatrice e partecipante di numerosi progetti europei di ICT: SEWASIE, WINK,STASIS, FACIT-SME. Già coordinatrice del progetto di ricerca nazionale FIRB "NeP4B", è responsabile di un accordo di ricerca triennale su Big Data Management & Analysis con il CINECA. Ha pubblicato più di duecento articoli su riviste e conferenze internazionali. E' membro senior di IEEE e ACM distinguished researcher. Dal 2005 al 2010 è stata Direttrice della scuola di dottorato di ricerca in ICT di Unimore di cui è di nuovo direttrice da maggio 2017. Da novembre 2010 a giugno 2012 è stata direttrice del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione di Unimore.

Giacomo Cabri

È Professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni. Insegna nei corsi di Informatica presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, informatiche e Matematiche. È autore di circa 170 pubblicazioni, tra articoli su riviste, capitoli di libro e atti di congressi. È Senior Member dell’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) e membro dell'Association for Computing Machinery (ACM). È presidente del Board of governors del congresso internazionale IEEE WETICE. Ha ricevuto 7 premi per altrettanti articoli risultati i migliori dei congressi in cui sono stati presentati. Prende (e ha preso) parte a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali, tra è stato responsabile locale cui due progetti FP7 e un progetto H2020. Fa parte del Comitato editoriale di alcune riviste internazionali. È vice direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, informatiche e Matematiche e presidente della Commissione Spazi e Sicurezza dello stesso dipartimento.

Alessandro Capra

È Professore ordinario di Geomatica al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. Direttore del Dipartimento DIASS del Politecnico di Bari nel 2003-2005. Direttore del Dipartimento del DIMeC di Unimore dal 2010 al 2012. Dal 2012 al 2018 è stato Direttore del Dipartimento DIEF. Autore di 185 pubblicazioni scientifiche e relatore a convegni nazionali ed internazionali. Responsabile di progetti di ricerca finanziati a livello nazionale ed internazionale. Coordinatore dell’osservatorio Geodetico italiano del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) dal 1998, è stato Chief officer del Geosciences Standing Group dello SCAR (Scientific Committeee on Antarctic Research) dal 2004 al 2012. Editor-in-chief della rivista Applied geomatics /Springer Editor) dal 2009. Già Presidente della SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia) dal 2010 al 2014, dal novembre 2019 è Presidente dell’Associazione Progetto Cina.

Thomas Casadei

È Professore associato di Filosofia del Diritto e insegna anche Informatica giuridica e Teoria e prassi dei diritti umani. Ha insegnato nel corso di Mass media e politica dell’Univ. di Bologna, sede di Forlì. E' tra i fondatori del CRID e fa parte dell’Unità Operativa “Aspetti giuridici e sociali della sicurezza” del CRIS. Coordinatore scientifico, dell’“Osservatorio su migranti e richiedenti asilo nel territorio modenese”, ha fatto parte dell’Unità di ricerca di Unimore nell’ambito del progetto Horizon 2020 EQUAL-IST. È componente della Red Iberoamericana de Investigaciòn sobre Formas Contemporaneas de Esclavitud y Derechos Humanos. È stato Responsabile del Labdi e co-coordinatore scientifico del progetto “ReAct. Attualmente è impegnato come componente dell’Unità di ricerca Unimore nell’ambito del PRIN 2015-2020 dedicato a “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione”. Autore di cinque monografie, due opere manualistiche e sedici curatele, ha scritto oltre cento tra saggi e articoli apparsi su riviste scientifiche in italiano, inglese e spagnolo.

Berenice Cavarra

È Professoressa ordinaria di Storia della medicina e Direttrice del Centro interdipartimentale di ricerca sulla storia delle idee (CIRSI) del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. È autrice di numerose pubblicazioni, monografie, traduzioni di testi (dal greco antico), e numerosi saggi, voci in Dizionari, capitoli di libro e di atti congressuali, articoli su rivista e recensioni. Ha ricevuto finanziamenti pubblici per progetti di ricerca (PRIN 2007-2009; PRIN 2017 – 2019; FCRM 2009, 2004). È membro del comitato scientifico di riviste e di collane editoriali, del Consiglio direttivo di Società scientifiche (GNSFC – Accademia delle Scienze di Roma – Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica; SISUMed, Società italiana di Scienze umane in Medicina), nonché socia della Società italiana di Storia della Scienza, dell’Associazione italiana di Studi Bizantini, della Società italiana di Storia della medicina e dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena.

Antonella Coppi,

E’ diplomata in Composizione Vocale e Direzione di Coro presso il conservatorio di Ferrara e ha conseguito il dottorato di ricerca in Pedagogia Generale e Sperimentale, Didattica generale presso l'Università di Bolzano. Consegue due Master in Comunicazione formativa per docenti Didattica dei beni culturali presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara. Nell’ a.a. 2018-2019 è stata ammessa al Teachers College della Columbia University di New York, dove ha conseguito il perfezionamento in Teaching Artist Program. Dal 2010 collabora con lo staff vocale del Maestro Ennio Morricone con concerti in Italia e all’estero. Con il supporto di Unimore, ha costituito il Coordinamento Nazionale dei Cori e delle Orchestre Universitarie Italiane, attivo dal 2010 con sede presso Unimore. È autrice di oltre 60 pubblicazioni sul tema della coralità e didattica musicale. Cura e dirige il Coro e l’Orchestra dell’Università di Modena e Reggio Emilia sin dalla sua fondazione.

Elisabetta Genovese

È Professoressa ordinaria di Audiologia e Foniatria, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria e docente presso il Corso di Studi in Medicina e Chirurgia e nei Corsi di Studi nelle Professioni Sanitarie. Delegata di Unimore alla Disabilità e ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) dal 2008; fa parte del Consiglio Direttivo della Conferenza Nazionale Universitari Delegati Disabilità (CNUDD) ed è stata recentemente rinnovata per il terzo mandato. Da molti anni si occupa di soggetti con disabilità con particolare riguardo al deficit uditivo e comunicativo e a tutte le patologie ad essi connesse. Si occupa di disabilità sia in ambito clinico sia in ambito didattico. Partecipa e organizza eventi di formazione e di sensibilizzazione in ambito locale e nazionale.

Grazia Ghermandi

È Professoressa ordinaria di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. In Unimore è stata Consigliere di Amministrazione, Presidente dei Corsi di Studio in Ingegneria Ambientale, Responsabile dell’indirizzo Scientifico Tecnologico di EmTask, Vicedirettrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile. Dal 2015 è Referente dell’Ateneo per la Rete Italiana degli Atenei Sostenibili (RUS-CRUI). È stata responsabile scientifico in progetti PRIN e convenzioni con ARPAe ER, ISPESL, CNR, CNR/GNDCI. Dal 1988 è Responsabile dell'esperimento FISAMB-MO all'acceleratore AN-2000 dei Laboratori INFN di Legnaro (PD). Dal 2005 è anche Responsabile di GRITT in INTERMECH-MORE Lab. Revisore di riviste internazionali, è autrice di più di 100 pubblicazioni. È Socia Corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena.

Giacomo Guaraldi

È Referente Accogliente degli studenti disabili e con DSA di Unimore. È stato consigliere provinciale e regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) dal 2005 al 2014. Nel 2006 è stato nominato membro del gruppo di lavoro provinciale (GLIP) presso l'ex Provveditorato agli studi. Dal 2006 è membro del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dal 2008 al 2014 ha fatto parte del COPRESC, in qualità di formatore per i giovani del servizio civile volontario. Dal 2015 è socio dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC). Dal 2017 è membro del CUG di Unimore e da dicembre 2018 è Presidente della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo (CPTA) di Unimore.Ha partecipato a due progetti europei ed ha realizzato due corsi on line sulla cultura della disabilità e dei DSA in ambito accademico. Ha partecipato, in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari in ambito nazionale ed europeo. È autore di una monografia dal titolo "DSA e mondo del lavoro - esperienze di vita e strategie compensative" edito dalla casa editrice Erickson.

Maria Raffaella Ingrosso

È Direttrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo dal 2004. Nel 2009 è stata delegata dal Rettore a rappresentare l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’Assemblea del Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici, Bibliotecari, Informativi e Documentari. Dal 2007 al 2009 è stata delegata dal Rettore a rappresentare l’Università di Modena e Reggio Emilia nel Comitato Tecnico del Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici, Bibliotecari, Informativi e Documentari. È stata delegata dai Rettori Proff. Pellacani, Tomasi e Andrisano a rappresentare l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia negli organismi tecnici della Crui, tavolo negoziale CRUI-CARE per le trattive consortili a livello nazionale. È stata Presidente e/o membro componente di numerose commissioni di concorsi pubblici, PEV, PEO, anche fuori sede (Atenei di Bologna, Venezia, ecc). Nell’ambito dell’attività professionale (dirigenza) svolge funzioni di coordinamento, progettazione, indirizzo gestionale (interventi organizzativi), gestione e selezione delle risorse umane, gestione budget di previsione di area.

Massimo Messori

È Professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. La sua attività sia didattica sia di ricerca riguarda la scienza e la tecnologia dei materiali polimerici. È autore di circa 150 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e inventore di 5 brevetti. È co-fondatore dello spinoff interuniversitario MAT3D. È membro della Polymer Processing Society (PPS), della Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole (AIM) e della Associazione Italiana di Scienza e Ingegneria dei Materiali (AIMAT). Afferisce inoltre al Consorzio Interuniversitario per la scienza e la tecnologia dei materiali (INSTM). È stato Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente, delegato rettorale per la Qualità e coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo. È iscritto all’albo degli Esperti di Valutazione dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR).

Isabella Morlini

È Professoressa associata di Statistica Metodologica ed insegna nei corsi di Economia e Marketing Internazionale e Direzione e Consulenza di Impresa presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" e nel corso di Scienze Strategiche presso l’Accademia Militare di Modena. È autrice di circa cinquanta pubblicazioni, tra contributi in volume e articoli su rivista. Ha svolto attività di referaggio per diverse riviste internazionali. È membro della Società Italiana di Statistica e del gruppo "Classification and Data Analysis Group". Dal 2019 è membro del centro di ricerca Interdipartimentale Ro.S.A. "The Robust Statistics Area". In campo sportivo detiene titoli nazionali master Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) nelle specialità "cross" e corsa in montagna e titoli nazionali assoluti CSI e UISP nella specialità corsa su strada. Ha vinto numerosissime gare nazionali ed internazionali Fidal. È stata tre volte campionessa mondiale assoluta e una volta campionessa mondiale di categoria nel campionato di "snowshoes running" organizzato dalla International Snowshoes Federation.

Giuseppe Nardin

È Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Docente di Economia e Gestione delle Imprese, Marketing, Trade Marketing, Marketing dei beni industriali e dal 2015 Docente nel corso di Economia e Gestione dell’Innovazione presso il Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo, Innovazione di Unimore. Dal 2012 Direttore Scientifico della Biblioteca Sebastiano Brusco della Facoltà di Economia “Marco Biagi”, dal 2015 è Presidente del Comitato di Gestione SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo. È Membro della Società Italiana di Marketing e dell’Editing Board della rivista “Mercati & Competitività. The Journal of the Italian Marketing Association”.

Carla Palumbo

È Professoressa ordinaria di Anatomia umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, attualmente Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (BMN) per il triennio 2018-2021. Ha ricoperto la carica di Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport per circa dieci anni (2008-2017) e di Direttore del Corso di Perfezionamento in “Educatore Motorio” . Dal 2010 è Coordinatore della Sezione di Morfologia umana presso gli Istituti Anatomici. Delegata del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per “l’Orientamento allo Studio universitario” (per oltre un decennio), Vice-Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (a.a. 2012-13). Nell’ambito dell’Internazionalizzazione è Referente di International Agreement: Unimore-USA e BMN/Unimore-BioTis/Bordeaux-Francia. È membro di REPRISE dal 2018.

Paolo Pavan

È Professore ordinario di Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. Insegna nei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica e di Advanced Automotive Electronic Engineering di MUNER. Fa parte del Collegio di Dottorato Interateneo (con Unibo e Unipr) “Automotive per una Mobilità Intelligente”. Attualmente si occupa in particolare di applicazioni neuromorfiche di dispositivi di memoria RRAM per possibili nuove architetture di calcolo a bassissima energia per impiego in diversi settori industriali. Ha fondato due società spin-off. È autore di più di 200 articoli su riviste internazionali e su atti di conferenze internazionali e di 4 libri o capitoli di libri. È stato membro del Technical Committee in diverse conferenze internazionali. Fa parte dello Steering Committee di ESSCIRC/ESSDERC dal 2015. Dal 2005 al 2011 Presidente di IU.NET, Consorzio Interuniversitario per la Nanoelettronica, attualmente è Senior Member dell’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ed Associate Editor della rivista “IEEE Journal of Electron Devices Society”.

Paolo Tartarini

È Professore ordinario di Fisica Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dal 2002. È titolare dei corso di Energy Management and Sustainability, Gestione dell’Energia, Impianti Termotecnici in Unimore e del corso di Gestione dell’Energia all’Università di San Marino. All’Università di Modena e Reggio Emilia detiene le cariche di: Delegato del Rettore per le problematiche energetiche e l’edilizia (compito già svolto con i Rettori Pellacani, Tomasi e Andrisano). Come Delegato del Rettore ha redatto il Primo (2013) e il Secondo (2019) Piano Energetico dell’Ateneo. Dal 2012 al 2019 è stato Coordinatore del Corso di Dottorato “Enzo Ferrari” in Ingegneria Industriale e del Territorio. E' membro del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Energetico della Regione Emilia-Romagna.Tavolo Tecnico per l’Accreditamento della Regione Emilia-Romagna. Clust-ER GreenTech della Regione Emilia-Romagna. European Energy Research Alliance (EERA). European Construction Technology Platform (ECTP). Dal 2014 detiene la carica di Presidente dell’Authority per l’Energia della Repubblica di San Marino.

Gianluca Marchi

È Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In campo di innovazione si è occupato di user innovation, di innovazione di prodotto e discontinuità tecnologiche, di start up innovative. E' autore di circa novanta pubblicazioni, tra lavori monografici e articoli su riviste, tra cui Research Policy, Journal of Business Research e Technovation. È membro del Comitato Scientifico di “Modena Smart Automotive Area”, del Centro di ricerca “Innovation, Organization and Strategy” e del Laboratorio “International Management to Asia” presso l’Università Ca' Foscari di Venezia. Manager di progetto del Contamination Lab dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è stato Consigliere di Amministrazione di Unimore, membro della Commissione Ricerca di ateneo, Commissario ad acta del Centro Linguistico di Ateneo, Delegato del Rettore per la Terza Missione in Unimore - sede di Modena, Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (2018-19), componente del Senato Accademico (2018-19).

Giovanni Verzellesi

È Professore ordinario di Elettronica presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria. Attualmente si occupa in particolare di transistor in nitruro di gallio per amplificatori RF e convertitori di potenza e di LED in nitruro di gallio per sistemi di illuminazione ad alta efficienza. Autore di più di 100 articoli su riviste internazionali e di più di 120 articoli su atti di conferenze internazionali, è Senior Member dell’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ed Editor della rivista “IEEE Transactions on Electron Devices” per l'area tematica dei semiconduttori composti. È stato Presidente del Consiglio Interclasse di Ingegneria Elettronica nella Facoltà di Ingegneria di Modena (2006-2008), Vice-Preside della Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia (2010-2012) e Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria (2012-2018).