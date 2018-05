UniMoRe lancia triennale in Storia e Culture Contemporanee. Antropologia e filosofia a Modena

Il corso, che sarà ad accesso libero, intende offrire nozioni e schemi interpretativi per comprendere la realtà contemporanea, quale si è delineata con l’avvento della modernità a partire dalla Rivoluzione francese e, prima ancora, con le grandi scoperte geografiche, la Riforma protestante e le altre fasi di svolta culturale, conoscitiva e politico-sociale. In definitiva un corso che insiste sulle discontinuità, i cambiamenti e le innovazioni sul piano sociale e del pensiero, che nei primi due anni mira a offrire una solida preparazione interdisciplinare di base in campo umanistico, per poi nel terzo anno permettere allo studente di scegliere tra un curriculum filosofico e uno più professionalizzante di tipo socio-antropologico. Sarà un corso “monoclasse” in storia (L-42 secondo la definizione ministeriale) e sostituirà il corso triennale interclasse in Scienze della Cultura che andrà gradualmente ad esaurimento, consentendo agli iscritti attuali di completare così il corso di studi intrapreso.

“La decisione del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali – afferma il Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – è coerente con gli sforzi che sta compiendo l’Ateneo di migliorare ed innovare la sua offerta didattica. Vogliamo che i nostri percorsi tengano conto di quanto si muove nella società e rispondano ad avvertite esigenze che vengono da essa, dal sistema economico e dal mondo della cultura così da facilitare l’occupabilità del nostri laureati e accompagnarne l’ingresso nel mondo del lavoro. Il riconoscimento pervenuto dal MIUR che ha inserito il nostro Dipartimento umanistico tra i 180 definiti di “eccellenza” sta ad indicare la sua capacità di garantire agli iscritti una formazione di qualità, e suona come ulteriore conferma della indagine Censis 2018 che colloca il Dipartimento al terzo posto in Italia per quanto riguarda i corsi di laurea del gruppo linguistico”.

"In un mondo che cambia rapidamente e con esso il lavoro e le professioni – spiega il Presidente del corso di laurea in Storia e Culture contemporanee, prof. Alfonso Botti – il nuovo corso punta a mettere a fuoco i cambiamenti e le grandi trasformazioni degli ultimi secoli, perché pensiamo che lo studio delle novità prepari gli studenti a produrre innovazioni. A ben guardare anche quelle in campo tecnologico sono state preparate da profondi mutamenti sul piano culturale".

Allo stesso tempo, questa iniziativa didattica mira a offrire anche abilità tecniche e culturali in vari settori; fornisce gli esami necessari a chi si vuole avviare verso l’insegnamento nei licei e nelle scuole medie e superiori; guarda alle nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale, attraverso specifiche intese strette con Gallerie Estensi e Archivio di Stato di Modena. Inoltre, forma abilità professionali in ambito socio-antropologico fornendo competenze di mediazione culturale. Una specifica attenzione è rivolta inoltre alle Digital humanities, in particolare applicate al patrimonio artistico e documentario che consentiranno ai laureandi interessati di seguire un percorso parallelo per acquisire il diploma della Scuola di Archivistica.

Il corso consente l’accesso a molteplici lauree magistrali, con particolare attenzione a quelle attivate presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali di Unimore, e fornisce una parte dei crediti necessari che, in base alle nuove disposizioni ministeriali, servono per accedere alle classi di concorso per l’insegnamento.

"Il corso in Storia - ricorda il il prof. Giovanni Bonifati, Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali - si inserisce nel processo di sviluppo legato al riconoscimento del nostro Dipartimento come 'Dipartimento di eccellenza' da parte del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La storia e le altre discipline umanistiche sono sempre più orientate verso le digital humanities anche grazie alle partnership istituzionali con archivi, biblioteche, musei e enti culturali che il Dipartimento ha attivato”.