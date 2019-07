UniMoRe. Più di duecento studenti si laureano in Economia a Luglio 2019

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi – DEMB di Unimore si prepara a laureare 201 studenti. Le giornate di festa per i futuri laureati del DEMB saranno giovedì 25 e venerdì 26 luglio, quando 7 commissioni, che vedranno impegnati 40 docenti, dovranno giudicare il lavoro di tesi di 161 studentesse e studenti delle lauree triennali e di 40 colleghi delle lauree magistrali.

Le prospettive occupazionali per i laureati magistrali del DEMB sono decisamente brillanti, ben sopra la media nazionale. Infatti, secondo i dati dell’ultima indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati resi noti di recente, per la classe di laurea 77 – scienze economico aziendali, il tasso di occupazione è dell’86,4% rispetto al 78,7% nazionale, mentre il tasso di disoccupazione e del 5,9% a fronte del 12,5% nazionale. I dati sono simili anche per le altre lauree magistrali del Dipartimento: in particolare, si distingue il corso in Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria, che vede un tasso di occupazione del 90% (a fronte di un tasso di disoccupazione del 10%); ma anche la laurea in Economia e Politiche Pubbliche, appartenente alla classe di laurea 56 - scienze dell’economia, vede un tasso di occupazione del 73,9% sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Questa sessione di laurea rispecchia inoltre il progressivo processo di internazionalizzazione del Dipartimento, grazie al quale oggi il DEMB è il Dipartimento con più studenti stranieri dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia: molti sono infatti gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in International Management che terminano il loro percorso. Proprio questo corso di laurea è inoltre quello con più studenti iscritti con titolo estero (40%).

Per i laureati triennali, il tasso di disoccupazione è nettamente inferiore alla media nazionale. Per la classe di laurea 18 - scienze dell'economia e della gestione aziendale, che comprende i corsi in economia aziendale e in economia e marketing internazionale, il tasso di disoccupazione è del 12% a fronte di una media nazionale del 18,8%. Ma i risultati sono ottimi anche per la classe di laurea 33 - scienze economiche, a cui appartiene il corso di laurea in economia e finanza: in questo caso il tasso di disoccupazione è del 5,1% a fronte di una media nazionale del 20,7%.

I laureandi del DEMB iscritti a corsi di laurea triennali, saranno proclamati dottori a partire dalle ore 9.30 giovedì 25 luglio in Aula Magna Est del Dipartimento di Economia Marco Biagi (via Berengario 51) a Modena e sono così distribuiti: Economia Aziendale (51), Economia e Finanza (50), Economia Marketing Internazionale (60).

Mentre i laureandi iscritti ai corsi di laurea magistrale rispettivamente iscritti a Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria (4), Direzione e Consulenza di Impresa (12), Economia e Politiche Pubbliche (4), International Management (14), Management Internazionale (1), Relazioni di lavoro (5), si laureeranno venerdì 26 luglio a partire alle ore 15.30 presso le Aule Magne del DEMB.

"Esprimo viva soddisfazione per questo momento – ha affermato il Direttore del DEMB prof. Gianluca Marchi – il quale non fa che sottolineare i risultati positivi raggiunti dal DEMB in questi anni. Basti pensare che, rispetto all'anno scorso, il numero di laureandi è aumentato: nelle sessioni di aprile e luglio del 2018 si sono infatti laureati 360 studenti; quest'anno invece i laureandi sono 407".