UniMoRe. Si laureano i primi 20 studenti di Scienze e Tecniche Psicologiche

Sono 20 i neo-dottori pronti a tagliare il traguardo. Per loro verrà organizzata una cerimonia speciale in occasione della proclamazione ufficiale che si terrà venerdì 13 luglio, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna “P. Manodori” del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (Viale Allegri 9) a Reggio Emilia. L’iniziativa, presieduta dal prof. Sandro Rubichi, Presidente del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, prevede i saluti istituzionali del Pro Rettore della sede di Reggio Emilia di Unimore prof. Riccardo Ferretti e dell’Assessore a Educazione e Conoscenza del Comune di Reggio Emilia dott.ssa Raffaella Curioni. Seguiranno, poi, gli interventi della prof.ssa Sara Ranieri, Pro Rettrice alla Didattica dell’Università di Parma, del prof. Marco Sola, delegato alla Didattica di Unimore, e della prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi, già Pro Rettrice alla Didattica per l’Università di Parma al momento dell’attivazione del corso di laurea.

I primi 20 neo – dottori, in prevalenza ragazze provenienti dalle città di Parma, Reggio Emilia e Modena, pochissimi in questa prima sessione di laurea i fuori sede, giungono al traguardo guadagnandosi il titolo nella prima sessione utile dall’attivazione del corso di studi. Il corso di laurea si è immediatamente caratterizzato per gli aspetti innovativi introdotti nella didattica e nell’organizzazione che, oltre ad appoggiarsi sui docenti di due Atenei, si svolge su entrambe le città di Reggio Emilia e di Parma, con la possibilità per gli studenti di seguire parte delle lezioni online.

“Siamo particolarmente felici – ha dichiarato il prof. Sandro Rubichi, Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - di proclamare i primi venti neo dottori in Scienze e Tecniche Psicologiche. Si tratta di ragazzi e ragazze che giungono alla laurea nella prima sessione utile da quando abbiamo attivato il corso di studi. A tutti va l’apprezzamento per l’impegno e la bravura manifestata e, in una giornata di festa e di grande emozione per i neo dottori e le loro famiglie, formuliamo i migliori auguri per il futuro”.