UniMoRe aderisce alla ricerca mondiale sull'orientamento imprenditoriale degli universitari

UniMoRe, attraverso il Contamination Lab (www.clab.unimore.it) del DEMB - Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, spazio per l’innovazione e l’imprenditorialità dedicato agli studenti, aderisce alla ricerca internazionale GUESSS - Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey, un progetto di ricerca su scala globale sul tema dell'imprenditorialità studentesca, coordinato dall'Università di St. Gallen, in Svizzera, al quale nel 2016 hanno partecipato gli studenti di oltre 50 paesi iscritti a più di mille università.

L'obiettivo principale della ricerca è studiare le intenzioni e l'orientamento imprenditoriale degli studenti universitari così da generare degli approfondimenti unici e nuovi sotto forma di risultati orientati al mondo accademico e alle imprese. Sono diversi gli argomenti al centro della ricerca: intenzioni imprenditoriali, imprenditorialità nascente, crescita e performance di nuove imprese e il tema della successione familiare in ambito imprenditoriale.

"La partecipazione alla ricerca GUESSS rappresenta una opportunità per valutare la capacità di sviluppare iniziative imprenditoriali all'interno di Unimore e per confrontarsi a livello nazionale ed internazionale – afferma il dott. Bernardo Balboni, ricercatore Unimore a capo di CLab - vogliamo capire quanto i nostri studenti siano in grado di supportare la domanda di innovazione che proviene dall'ecosistema territoriale." Commenta il prof. Gianluca Marchi, Delegato del Rettore alla Terza Missione insieme al prof. Marcello Pellicciari, secondo il quale: "Questo strumento permetterà, nel tempo, di valutare la capacità del nostro Ateneo di alimentare lo spirito imprenditoriale dei nostri studenti e di sviluppare progetti specifici e di ricerca sul tema dell'imprenditorialità".

Il sondaggio per gli studenti, attivo fino al 31 gennaio 2019, è disponibile on-line al link https://tinyurl.com/guesss-ita