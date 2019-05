Business Games, i campioni italiani sono tre studenti Unimore

Tre studenti di Unimore hanno conquistato il titolo di Campione UMC 2019: Alessandro Neri, Giuseppe Tiniello e Laura Muratori, che hanno dato vita al team vincente TMN Group. Grazie a loro, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha avuto la possibilità di partecipare alla fase finale del torneo UMC e ha potuto competere con altre 4 Università italiane per il titolo di campione UMC 2019. Il percorso verso la Finale per questi 3 ragazzi ha avuto inizio con la competizione svoltasi all’interno del corso tenuto dal Prof. Luca Carra.

Alla Finale Nazionale di Roma erano presenti le 10 migliori squadre provenienti da 5 atenei italiani (Università di Roma Sapienza, Unimore, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Padova e Università degli Studi di Brescia). Il percorso verso la Finale si è articolato in due fasi. La prima si è svolta all’interno dei corsi universitari. I docenti, inserendo il Business Game nel proprio corso, hanno permesso agli studenti di utilizzare un nuovo ed innovativo strumento di formazione. Durante la seconda fase, le migliori squadre di ogni ateneo (prime e seconde classificate nei vari gironi universitari) hanno partecipato alle semifinali online (86 squadre divise in 10 gironi, per un totale di 270 ragazzi).

Che cos’è un Business Game? È un ambiente competitivo simulato aderente alla realtà, che immerge i giocatori in un contesto aziendale virtuale in cui devono prendere alcune decisioni manageriali. Gli studenti in gruppo gestiscono delle imprese virtuali in competizione tra loro. La simulazione premia chi ottiene il miglior posizionamento strategico dell’impresa rispetto a obiettivi di breve e di lungo termine.

Alessandro Neri è di Modena e frequenta il Corso di ingegneria Gestionale, Giuseppe Tiniello è di Castellarano (Reggio Emilia) e frequenta il Corso di Ingegneria Gestionale, mentre Laura Muratori è di Vignola (Modena) e frequenta il Corso di Ingegneria Gestionale.