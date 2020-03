Urp dei Quartieri chiusi al pubblico, il lavoro si sposta in smart working

Pur non aperti al pubblico, i quattro Quartieri del Comune di Modena continuano a svolgere la propria attività informativa per i cittadini. È organizzato in "smart working", infatti, il lavoro degli Urp, Uffici relazioni con il pubblico.

Fino al 3 aprile, per il momento, la data è stata indicata in un Decreto del governo contro la diffusione del Coronavirus, nei quattro Quartieri del Comune di Modena è sospesa l’attività degli sportelli anagrafici, mentre sono contattabili via e-mail e telefono gli Urp, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 18.

Gli operatori Urp possono essere contattati a questi numeri e questi indirizzi di posta elettronica: Quartiere 1, tel. 059 2034194 - quartiere1@comune.modena.it; Quartiere 2, tel. 059 2034150 - quartiere2@comune.modena.it; Quartiere 3, tel. 059/2034200 - quartiere3@comune.modena.it; Quartiere 4, tel. 059/2034030 - quartie4@comune.modena.iret.

L'Urp fornisce informazioni su orari e indirizzi degli Uffici pubblici presenti a Modena; sui servizi del Comune e dei Quartieri; su scadenze e modalità di presentazione di domande e pratiche che riguardano il Comune; sugli atti amministrativi, lo stato di avanzamento delle pratiche e delle richieste presentate in Comune; su iniziative della città e attività socio-culturali, sportive ed altre.

L'Urp, inoltre, riceve proposte, segnalazioni e proteste, contribuendo alla soluzione dei problemi che riguardano la vita nel quartiere e in città, oltre a raccogliere pareri sui servizi comunali, sul loro utilizzo e sul grado di soddisfazione dei cittadini.

Informazioni online sui Quartieri o sulla pagina Facebook dei Quartieri

