Vacanze estive, aperte le iscrizioni per gli anziani ai soggiorni a Prinarella

Da lunedì 24 febbraio sono aperte le iscrizioni per partecipare ai tradizionali soggiorni marittimi per anziani in programma alla Casa per ferie di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, di proprietà del Comune di Modena.

I soggiorni sono rivolti ad anziani autosufficienti residenti nel territorio comunale, e provinciale, che abbiano compiuto 60 anni alla data della partenza, anziani o adulti utenti del servizio di Assistenza domiciliare, segnalati dal Servizio sociale territoriale, in condizioni di parziale autonomia e disabili adulti segnalati dal Servizio sociale territoriale o iscritti alle associazioni dei disabili Anfass, Asham, Uildm e Aism.

Dopo la sperimentazione avviata lo scorso anno, anche nella stagione 2020 i nonni potranno condividere il loro soggiorno marittimo a Pinarella insieme ai propri nipoti più giovani; i bambini saranno essere alloggiati nella stanza dei nonni secondo le disponibilità della casa per ferie. La struttura è gestita attraverso la collaborazione tra cooperativa La Rosa Blu, amministrazione comunale e Centri sociali comitati anziani e orti.

Le iscrizioni si raccolgono presso i Comitati anziani dei Quartieri di residenza su un apposito modulo. Nel caso di posti disponibili vengono accolte adesioni anche dai circoli presenti in provincia. I turni, ciascuno della durata di dodici giorni, si svolgono dal 25 maggio al 24 settembre; sono previsti turni riservati alle varie zone della città e due misti in programma il primo e l’ultimo turno di soggiorno, mentre il turno dal 5 al 19 agosto è riservato ai disabili.

I costi dei soggiorni per anziani variano, a seconda del periodo prescelto e dell’opzione per camere singole, doppie o triple; comprendono pensione completa, viaggio, bevande ai pasti, spiaggia riservata con ombrelloni e lettini, attività varie d'animazione e l’assistenza sanitaria.

La struttura, che si affaccia su un ampio tratto di spiaggia privato al quale si accede direttamente dalla pineta, conta 43 camere disposte su tre piani, è dotata di ascensore e può ospitare fino a 93 persone.

Consta di cucina con attrezzature di ultima generazione, sala da pranzo ampia e luminosa, sala ricreazione con angolo tv, infermeria, ripostigli, bagni in camera, struttura polifunzionale per feste, cinema e spettacoli, da alcuni anni dispone inoltre di un sistema di raffrescamento/riscaldamento sia negli spazi collettivi che nelle singole camere. La struttura è inoltre priva di barriere architettoniche e completamente a norma a livello impiantistico e strutturale.

La gestione della cooperativa Rosa Blu ha ottenuto significativi apprezzamenti tra i partecipanti, soprattutto rispetto alle attività ricreative proposte, alla qualità delle pietanze e alla cura degli ambienti interni ed esterni della casa per ferie, incentivando il proseguimento di questa particolare forma di turismo sostenibile, a costi contenuti e in forme tutelanti, che l'amministrazione promuove a favore di una parte di popolazione più fragile con attenzione a proporre momenti di relazione amicale, solidarietà e benessere.

Per informazioni: Ufficio Attività Promozionali del settore Politiche sociali tel. 059 2033263 - 059 2033265; Ancescao tel. 059 216613 - 059 244975; La Rosa Blu tel. 392 0581625/ 049 9004509 (pinarelladicervia@larosablu.com).