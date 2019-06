In via Giardini il primo varco OCR, multe in tempo reale per chi è senza assicurazione e revisione

Quello su via Giardini Sud, tra Formigine e Ubersetto, è il primo varco urbano per lettura targhe attivo sul territorio comunale formiginese. Il dispositivo consente alla Polizia Locale di effettuare controlli mirati, in quanto in tempo reale la telecamera, tramite il software di riconoscimento alfanumerico OCR (riconoscimento ottico di caratteri), individua i veicoli in entrata potenzialmente pericolosi perché non in regola con assicurazione e revisione. Le forze dell’ordine possono inoltre inserire nello stesso software, in una sorta di “black list”, targhe di veicoli ricercati per vari motivi, ed essere avvisati in automatico al passaggio di tali vetture.

I varchi previsti a Formigine e frazioni, attualmente in fase di installazione, sono complessivamente tredici, come previsto nel progetto EPC, che sta portando alla riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica e all’implementazione della smart city (fibra ottica nelle scuole e in alcuni edifici pubblici, sistema di videosorveglianza e pannelli a messaggio variabile). Solo nelle prime ore di funzionamento, sono stati individuati e fermati tre veicoli, irregolari dal punto di vista assicurativo e della revisione periodica.

I controlli della Polizia Locale di Formigine hanno inoltre consentito di individuare, facendo seguito alle indagini già in essere, un uomo di nazionalità ghanese munito di documenti, del tutto falsi, che riportavano i dati di tutt’altra persona, documenti riconducibili alla stessa attività criminale individuata tempo fa e finalizzata in particolare a sostenere e superare l’esame di guida. Un giro criminale che ha prodotto documenti falsi evidentemente ancora in circolo e che, anche in questo caso, ha prodotto un’informativa all’autorità giudiziaria da parte della Polizia Locale, facendo seguito a quella a suo tempo già formalizzata.