Vasco Rossi rinnova la tessera all'Associazione Luca Coscioni

Un sostengo che continua da nove anni quello di Vasco Rossi per l'Associazione Luca Coscioni a cui ha rinnovato la tessera anche per questo 2019. Battaglie, quelle dell'Associazione, che erano già state promosse dal cantante di Zocca quando nel 2014 aveva donato la sua canzone "Vivere" alla campagna pro eutanasia.

Un rapporto molto stretto quello tra Vasco Rossi e i Radicali, come per esemp nel 2016 quando partecipò alla firma per la proposta di legge per la legalizzazione della Cannabis. Così scrivono su Facebook dalla Coscioni:" Una vita libera fino alla fine: grazie Vasco Rossi per il sostegno continuo dal 2010, grazie per aver rinnovato la tua iscrizione per il 2019!"