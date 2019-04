Vasco rende nota la scaletta del suo Live 2019 e il ritorno del Gallo

Vasco Rossi fa sapere che è pronta la scaletta per il Live 2019 dal già famosissimo nome "Vasco Non Stop" e fa sapere che "Qui si fa la storia" sarà il brano da cui partirà, che alla storia c'è passato per i versi "La disperazione è già qui / C'è solo un modo / che io conosco / la disperazione la soffochi con me / Con me...". Parole che daranno il via al Live che i suoi fans attendono, a cui però si aggiungono tante altre novità che saranno mostrate in due ore e mezza di concerto tra i 30 brandi presenti nella scaletta.

Oltre ai noti "La verità" e "Mi si escludeva", Vasco ripesca dal cilindro dei suoi successi testi storici che tuttavia hanno ancora un'impronta molto attuale, ovvero "Ti taglio la gola" e "Portatemi Dio", che sono stati rivisitati per l'occasione. Non solo, tra le tante novità c'è anche il ritorno sul palco del bassista Claudio Golinelli, o come direbbero i fans "Il Gallo".

Agli altri ruoli confermati Vince Pastano come arrangiatore e capo orchestra, Beatrice Antolini nota per le sue capacità da musicista polistrumentista, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola per tromba, cori e sequenze e, da Los Angeles, Matt Laug alla batteria e Stef Burns alla chitarra. Insomma, a quasi un mese dal via. Il Vasco Non Stop Live 2019 vedrà ben otto concerti in programma con 330.000 biglietti che sono già stati venduti.