Riapertura, Venturi predica prudenza, "ma una data c'è: il 3 maggio"

Niente weekend fuori porta a Pasqua e Pasquetta ("Lo spiegamento di Forze dell'ordine è davvero importante, non andare nelle seconde case è sacrificio che va fatto"), ma poi occorre pensare alle riaperture delle attività, posto che la data fissata per la fine del lockdown è il 3 maggio. In Italia, sulla fase 2, "andiamo avanti molto lentamente, puo' darsi anche perchè siamo in una lenta decrescita dell'epidemia", sottolinea il commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna Sergio Venturi, che sul punto prende di mira anche certi approcci degli esperti.

"C'è qualche virologo- osserva Venturi- che passa piu' tempo in televisione che in laboratorio. Prima di dire che bisogna tenere chiuso tutto fino all'estate bisogna sapere che ai virologi non si chiede di prendere decisioni politiche. Per fortuna ci sono persone, al Governo e nelle regioni, che dovranno prendersi la responsabilità di definire i requisiti di sicurezza per tornare al lavoro, Perchè senza lavoro quelli che sono a casa oggi possono perdere anche la dignità", ricorda il commissario.

L'Emilia-Romagna, ricorda Venturi in un altro passaggio della diretta di oggi, "che si sta muovendo indicando modalità per le quali si potrebbero sperimentare aperture piu' rapide sulle base della sicurezza" rispetto ad inizio maggio. Una "riapertura contingentata, garantendo la sicurezza, lasciando a casa quelli che possono lavorare in smart working". Quello delle librerie, che riapriranno I battenti dopo Pasqua, "è un segnale, ma mi auguro che di qui al 3 maggio di segnali ce ne siano di rapidi".