Scrutatori ai seggi, il Comune avvia una verifica e un aggiornamento

L'Ufficio Elettorale del Comune di Modena sta provvedendo all'aggiornamento dell'Albo delle persone idonee alla funzione di Scrutatore di seggio elettorale. Per questo, tutti coloro che risultano iscritti all'Albo al 31 dicembre 2013 stanno ricevendo a casa una lettera che li invita a confermare l'iscrizione entro sabato 24 novembre 2018. Nella stessa busta della lettera è contenuto anche il modulo per inviare la conferma all’Ufficio elettorale.

Coloro che non sono interessati a rimanere iscritti all'Albo, non devevono fare nulla. Infatti in caso di non ricevimento del modulo entro il 24 novembre 2018, l'Ufficio Elettoarle provvederà a cancellare il nominativo dall'Albo.

Le modalità con cui si può inviare il modulo di conferma dell'iscrizione sono molteplici. Si può farlo presentando il modulo compilato e firmato all'Ufficio Elettorale di via Santi n. 40, al primo piano. Può essere presentato anche da una terza persona presentando fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato. Si può inviare il modulo compilato e firmato tramite e-mail (anche non certificata) all'indirizzo elettorale@cert.comune.modena.it, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento; o, ancora, si può inviare il modulo compilato e firmato, tramite fax al numero 059 2032175, allegando fotocopia di documento di riconoscimento.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Elettorale di via Santi, 40, al numero di telefono 059 2032058 o 2032067 da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30; al giovedì anche dalle 14 alle 18.