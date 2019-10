Dopo il crollo parte la verifica di tutti gli alberi in via De' Fogliani

Nella tarda serata di giovedì 24 ottobre, a partire dalle 22, in via De’ Fogliani sarà eseguita una verifica urgente della stabilità delle alberature a tutela della sicurezza delle persone, dopo la caduta verificatasi lo scorso 10 ottobre.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, riguarda il tratto di via De’ Fogliani compreso tra viale Muratori e via Barbieri e prevede la chiusura al traffico della strada e divieto di sosta per le auto. I lavori dureranno alcune ore, nel caso si prolungassero, il cantiere sarà sospeso a partire dal mattino per riprendere alle 22 di venerdì 25 ottobre.

La prova di trazione è una prova statica che consiste nell’applicare un carico a un albero per valutare la resistenza dell’apparato radicale a un’azione di spinta. In pratica, si simula l’azione del vento con un carico simile a quello di un forte vento di uragano. La trazione viene applicata attaccando al tronco un argano e “tirando” con un verricello idraulico caricato su un autocarro. Inclinometri e sensori applicati all’albero inviano dati sulla risposta della pianta alla sollecitazione proveniente da diverse direzioni. I dati sono, quindi, elaborati e parametrati tenendo conto del tipo di albero, del suo baricentro, della forma della chioma, delle sue dimensioni e del sito d’impianto. Come spiegano i tecnici, la prova di trazione, che non è in alcun modo distruttiva per l’albero, è la migliore per valutare la capacità di resistenza dell’apparato radicale.

Il cantiere prevede un autocarro di medie dimensioni, due autocarri di supporto, operai e movieri per il traffico e la squadra di arboricoltori per la conduzione della prova.