Tra via Emilia e Canalgrande ripristino pavimentazione

Da lunedì 20 luglio, l’incrocio di via Emilia centro con corso Canalgrande sarà interessato da lavori di ripristino della pavimentazione stradale in cubetti di porfido.

Per consentire l’attività di manutenzione, fino a lunedì 10 agosto, nell’incrocio verrà impedito il transito veicolare, mentre sui marciapiedi sarà garantito il passaggio a pedoni e ciclisti con biciclette a mano.

L’intervento consiste nella messa in sicurezza dell’incrocio, con la manutenzione della pavimentazione che presenta in quel tratto aree dissestate e può diventare pericoloso per il transito di biciclette e motocicli. Si procederà alla risistemazione dei cubetti di porfido e alla posa di polvere di frantoio a consolidamento della pavimentazione.

L’intervento rientra nel piano di riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici e di manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti e lastre in programma un po’ in tutto il territorio del Comune di Modena, che ha già visto l’avvio del cantiere in corso Canalchiaro e in via Canalino.

Il Piano, dal valore complessivo di 550 mila euro, prevede, nell’arco di diversi mesi, interventi di riqualificazione di alcuni tratti di strade e il risanamento di una serie di vie per garantirne la sicurezza e la conformità con il Codice della strada. I lavori, che vengono realizzati dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola, aggiudicataria dell’appalto, riguardano strade marciapiedi e ciclabili, con fresature, nuovi manti di usura, messe in quota e all’occorrenza nuovi pozzetti, caditoie e tubazioni di scolo con la contemporanea eliminazione delle barriere architettoniche presenti.