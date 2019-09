Formigine dedica una via ad Aurora Fornaciari, medico di famiglia e capo scout

Formigine ricorda la figura della dottoressa Aurora Fornaciari, medico e volontaria formiginese, con l’intitolazione di una strada a suo nome. La cerimonia avrà luogo domenica 29 settembre alle ore 11:00 in via San Giacomo, tra via Confalonieri e la rotonda del centro commerciale. Interverranno, oltre al Sindaco di Formigine Maria Costi e al Dr. Paolo Vacondio, Medico Cure Palliative AUSL e Consigliere comunale, Giulia Rebottini, del Gruppo Scout Formigine 1, e Alberto Baroni, in rappresentanza della famiglia Fornaciari.

Aurora Fornaciari, nata nel 1953 e deceduta nel 2006, è stata un medico di famiglia competente ed appassionato, amata dalla cittadinanza grazie alla sua disponibilità e spessore umano. È stata tra i fondatori del Gruppo Scout Formigine 1, di cui è diventata la prima guida dei “lupetti” locali. Il suo impegno nel lavoro e le sue doti umane hanno lasciato tracce profonde nella comunità formiginese, che recentemente ha quindi deciso di ricordarla dedicandole una strada.