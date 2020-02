Tangenziale di San Cesario, c'è il via libera del Ministero. Opera da oltre 25 milioni

Passo in avanti per la tangenziale di San Cesario sul Panaro, nel modenese. Oggi il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del raccordo viario nord-sud a San Cesario, in variante alla strada provinciale 14.

"Si tratta di un intervento atteso da anni dal territorio e regolato da una convenzione sottoscritta anche dagli enti locali", ricorda il ministero. Il costo dell'opera è pari a 25,618 milioni di euro ed è integralmente a carico del concessionario Autostrade per l'Italia. Con l'approvazione di oggi la Provincia di Modena, che è il soggetto attuatore, può procedere dunque alle fasi di affidamento dei lavori. Il raccordo si estende per 2,8 chilometri e viene ritenuto utile a superare i problemi di congestione del centro abitato, "migliorando sensibilmente la rete stradale esistente del quadrante territoriale", nota il Ministero.

(DIRE)