Inaugurata in centro storico la "via degli ombrelli bianchi"

Si è tenuta questa mattina alla presenza dell'assessore Andrea Bosi l'inaugurazione della Via degli Ombrelli Bianchi. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, i commercianti di via Cesare Battisti, in collaborazione con Modenamoremio e con il patrocinio del Comune di Modena, ha studiato un allestimento creativo. L'iniziativa, che sta già facendo il pieno di fotografie sui social network, prevede il mantenimento dell'addobbo fino a metà estate.