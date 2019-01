Neve su tutta la Provincia, traffico a rilento intorno a Modena. Strade percorribili in montagna

Neve in Appennino e sulle colline sin dalla tarda mattinata e sulla pianura dal pomeriggio. Situazione in rapida evoluzione sul territorio modenese, dove è arrivata l'attesa perturbazione. I mezzi spartineve della Provincia sono pronti a uscire sulla rete delle strade provinciali in Appennino dove finora sono caduti in media dai due a quattro centimetri di neve. Tutte le strade sono state salate preventivamente e gli operatori della Provincia stanno tenendo monitorata la situazione anche perché la precipitazione nevosa si prevede proseguirà nelle prossime ore. Tutte le strade provinciali in Appennino sono percorribili con catene o gomme da neve.

Nella fascia pedemontana e nelle principali arterie intorno al capoluogo la viabilità scorre a rilento, anche a causa dell'ora di punta che concentra molti veicoli sullle strade comunque tranquillamente percorribili nonostante la nevicata. La Nuova Estense (SS12) presenta forti rallentamenti come spesso accade nel tratto compreso tra Serramazzoni e Pavullo.

MODENA - Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade a seguito della nevicata in corso, i mezzi del Comune di Modena effettuano un intervento di salatura sulla viabilità cittadina a partire dalle 19 di oggi. In azione una ventina di mezzi spargisale che interverranno, in particolare, sulle tangenziali, su cavalcavia, rotatorie, sottopassi e principali strade del territorio.

L’intervento è coordinato dai tecnici dei Lavori pubblici e dell’Ambiente e proseguirà con il monitoraggio delle condizioni del tempo per valutare ulteriori azioni che si rendessero necessarie nel corso della notte. In caso di accumuli di neve, sono pronte a intervenire anche le lame che, nel corso della nottata tra mercoledì e giovedì, inizieranno la pulizia a partire dalle strade del centro storico per consentire il regolare svolgimento della fiera di San Geminiano.