Piena. Riaprono alcuni ponti, massima attenzione nella Bassa

Aggiornamento ore 12.00 - Defluisce verso la Bassa l'enorme volume di acqua trasportato sia dal Panaro che dal Secchia, che ieri ha creato allagamenti, danni e grossi disagi anche alla circolazione. E' stato riaperto alle ore 11 di questa mattina ponte Alto a Modena e, subito dopo, si è proceduto alla riapertura di ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Riaperta nella serata di ieri anche via Emilia est, dopo che il Panaro era rientrato nei livelli di guardia; intorno alle 14 verrà riaperto anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Sono in corso i lavori di pulizia della strada con l'idropulitrice.

Per motivi precauzionali, invece, la Provincia conferma per ora la chiusura del ponte vecchio di Navicello, sul Panaro, tra Modena e Nonantola. Mentre sul Secchia rimane chiuso il ponte Motta, sulla provinciale 468, a Cavezzo. In via precauzionale è stata fermata la circolazione anche sul ponte bailey a Solara, tra i Comuni di Bomporto e Ravarino. Chiuso in giornata il ponte di Ca' Bianca a Finale Emilia.