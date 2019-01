La neve torna anche in pianura, la situazione sulle strade

L'annunciata nevicata è arrivata a partire dalla srata di ieri, per poi affievolirsi nel corso della notte, depositando tuttavia alcuni centimetri di coltre su buona parte della pianura modenese, dopo che l'Appennino era già stato ampiamente imbiancato due giorni fa, così come parte delle colline.

Le maggiori criticità si registrano ovviamente nell'alto Appennino e nel Frignano. Anche ieri sera la Statale Nuova Estense è stata bloccata ore e ore per l'intraversamento di due camion in zona Acquabona (Pavullo), rendendo difficili gli spostamenti sul principale asse viario. Le strade sono tutte innevate, ma si procede con catene e gomme termiche.

Nell'area di pianura si segnala la presenza di ghiaccio su molti tratti, m sia le strade principali che quelle secondarie sono ora percorribili. I disagi maggiori si sono avuti nella tarda serata di ieri, in concomitanza con il culmine delle precipitazioni. I maggiori rallentamenti alal circolazione si registrano nella fascia pedemontana, lungo la Nuova Estense e la superstrada Modena-Sassuolo.

Non si segnalano criticità nella situazione della viabilità a Modena né particolari incidenti nella notte. Con la debole nevicata iniziata nella serata di ieri è diventato comunque operativo il Piano neve del Comune. Fin dalle 19 di ieri sera, per prevenire la formazione di ghiaccio, i tecnici hanno provveduto a una salatura delle strade principali e secondarie, con particolare attenzione per i cavalcavia, i sottopassi, le rotatorie. L'operazione è stata ripetuta altre due volte, anche intorno alla mezzanotte e alle 4.15.

In alcune zone della città (la nevicata non era omogena) su indicazione dei tecnici sono entrate in azione anche una dozzina di lame per evitare la formazione di accumuli nevosi. Tutte le lame comunque erano allertate. Sono in corso anche spalature e pulizie manuali in centro storico e nei pressi delle scuole, tutte regolarmente aperte.

Durante la giornata proseguirà l'attività di monitoraggio, con i mezzi pronti a intervenire, ma le previsioni meteo indicano una tendenza all'esaurimento del fenomeno.

Nel corso della notte, circa all'1.30, la Polizia municipale è intervenuta nella zona di Villanova per la fuoriuscita stradale di un'auto, senza particolari conseguenze. Le condizioni della strada, in ogni caso, erano regolari. Verranno fatti accertamenti anche sull'alcolemia della guidatrice.