Aceto balsamico, a Roberto Cavoli il 53° Palio di San Giovanni

Roberto Cavoli di Marano sul Panaro con il suo Aceto Balsamico Tradizionale, si è aggiudicato il 53° Palio di San Giovanni con ben 320,960 punti. La cerimonia di premiazione si sta svolgendo ora a Spilamberto, sullo sfondo della Rocca Rangoni. Sono stati premiati anche gli altri 11 finalisti: al secondo posto si è classificata Cristina Frabetti di Ravarino con 320, 915 punti, al terzo Romano Mattioli di Formigine con 320,585; seguono Luigi Rella di Modena con 319,125 e Franco Mazzi di Modena con 318,040.

Il primo classificato ha ricevuto prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per l’assaggio e il “torrione di Spilamberto”, che viene consegnato anche a tutti i semifinalisti: si tratta di un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione di Spilamberto. Dopo una settimana dalla premiazione, poi, arriva il riconoscimento più importante: il Gran Maestro Maurizio Fini si recherà a casa del vincitore per marchiare a fuoco le botti dell’acetaia con il logo della Consorteria.

Ecco la graduatoria ufficiale degli altri sette Aceti Balsamici Tradizionali finalisti:

6° Stefano Artioli di Carpi con 317,625 punti

7° Comunità di Castelfranco Emilia con 317,540 punti

8° Flavio Compagni di Formigine con 317,460 punti

9° Maurizio Fini di Modena con 316,290 punti

10° Renato Ghidoni di Nonantola con 316 punti

11° Aldo Zanetti di Modena con 313,835 punti

12° Stefano Tonioni di Pavullo con 312,790 punti.

Anche quest’anno numeri da record per il Palio: 1.561 i partecipanti, per un totale di oltre 15 mila assaggi complessivi. Da inizio maggio 182 Maestri Assaggiatori, con l’aiuto degli Assaggiatori e degli Allievi, si sono messi al lavoro per valutare tutti i campioni di Aceto Balsamico Tradizionale di produzione familiare consegnati alla Consorteria.