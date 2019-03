Ambasciatore e console Usa in visita, Commemorazione al monumento dell'11 Settembre

Nella mattinata di oggi il Prefetto di Modena, ha ricevuto la visita di cortesia dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg, accompagnato dal Console Generale Americano a Firenze Benjamin Wohlauer, nell'ambito di un tour della città che è iniziato ieri sera per proseguire oggi. Nel corso dell'incontro, caratterizzato da un’atmosfera di particolare cordialità, sono stati richiamati gli "ottimi rapporti di amicizia e di stima che da sempre caratterizzano le relazioni tra i due Stati, nonché il contributo che gli stessi offrono per il mantenimento della democrazia e della pace nel mondo".

L’incontro è stato anche l’occasione per un commosso ricordo delle vittime dell’attentato terroristico dell’11 settembre alle “Torri gemelle” di New York, di cui l’Ambasciatore è stato testimone diretto. Nella circostanza è stata sottolineata l’importanza di "tener viva la memoria di quel terribile evento e di rafforzare gli strumenti in grado di difendere le nostre società dalla insidiosa minaccia delle nuove forme di terrorismo". Il Prefetto ha, infine, tratteggiato gli aspetti salienti della realtà socioeconomica modenese ed ha espresso un ringraziamento all’Ambasciatore, sottolineando l’importanza di tali momenti di conoscenza e scambio di reciproche esperienze.

Il Prefetto Paba e l’Ambasciatore Eisenberg si sono successivamente recati nella Piazza Manzoni di Modena dove, insieme al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, hanno sostato in raccoglimento e deposto una corona davanti al monumento che ricorda i tragici eventi dell’11 settembre 2001.

Dopo la commemorazione si è svolta una visita nelle sale storiche del Municipio e un incontro per illustrare la realtà economica e sociale del territorio modenese. Il sindaco ha ricevuto così l’ambasciatore americano e ne ha approfittato per invitarlo al Motor Valley Fest in maggio, dopo avergli ricordato che il settore dell’automotive è uno dei principali dell’economia modenese. A rappresentare le tante eccellenze del territorio, inoltre, il sindaco ha donato all’ambasciatore una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale dell’Acetaia comunale. All’incontro ha partecipato anche l’assessora alle Relazioni internazionali Irene Guadagnini.