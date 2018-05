Visita modenese per il Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Il Generale di Divisione Giuseppe Gerli, Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, ha visitato in data odierna il Comando Provinciale di Modena. Ad accoglierlo il Comandante Provinciale, Colonnello Pasquale Russo, gli Ufficiali alla sede e una rappresentanza del Corpo in servizio.

L’Ufficiale Generale, nel corso della prima mattinata ha incontrato il Prefetto di Modena (dott.ssa Maria Patrizia Paba), e successivamente, presso la Caserma sede del Comando Provinciale, S.E. Mons. Erio Castellucci (Vescovo della Diocesi di Modena), il Presidente del Tribunale di Modena (dott. Pasquale Liccardo), il Procuratore della Repubblica di Modena (dott.ssa Lucia Musti), il Questore (dott. Filippo Santarelli), il Comandante dell’Accademia Militare (Generale di Divisione Salvatore Camporeale), il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Prof. Angelo Oreste Andrisano), il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri (Col. Giovanni Balboni), il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (arch. Gennaro Tornatore) ed il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate (dott. Lorenzo Trabucco).

Nel corso della visita, il Comandante Regionale si è intrattenuto presso gli uffici in uso ai Reparti alla sede (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Gruppo), approfondendo con tutti i militari in servizio tematiche di carattere operativo, logistico amministrative ovvero connesse al benessere degli stessi L’Ufficiale Generale ha, tra l’altro, preso cognizione dei servizi di polizia economico-finanziaria svolti ed in corso di maggior rilievo nonché delle relative modalità di esecuzione.

Al termine dell’incontro il Generale Gerlisi è recato in visita alla Compagnia di Carpi dove, accolto dal Comandante del Reparto, Cap. Raffaele Carenza, ha incontrato il personale in servizio a quella sede.