Carabinieri, il generale Angrisani in visita a Modena consegna gli encomi ai militari

Ieri mattina il nuovo comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani, è stato in visita a Modena. L’alto ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Pucciatti, è arrivato al comando dei Carabinieri modenesi alle 9.45 incontrando nel cortile interno della storica caserma “Emanuele Messineo” di Viale Tassoni e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni emanate per contenere la diffusione del Coronavirus, tutti gli ufficiali dell’Arma, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, di brigadieri e carabinieri, della provincia.

Il Generale Angrisani, nella circostanza, apprezzando l’elevato impegno profuso da tutti i militari in periodo di emergenza sanitaria e nel ricordare che il carabiniere deve stare sempre vicino alla gente, ha concesso encomi al comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, S.Ten. Vito Agliano, al Maresciallo Capo Liberale Albano, al Brig. Capo Manolo Colombi e agli appuntati scelti Angelo Conteduca e Antonio Infante, tutti addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile, per "l’elevata professionalità, lo spirito di sacrificio e non comuni doti investigative, qualità che hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito alla commissione di rapine in danno di esercizi commerciali ed abitazioni attività che si concludeva, nell’ottobre scorso, con l’arresto di quattro persone originarie della Campania, pendolari delle rapine". E’ la prima ricompensa che il nuovo Comandante della Legione concede a militari emiliani.

Nella prosecuzione della visita, ha incontrato e salutato il Prefetto di Modena Dott. Pierluigi Faloni, il Questore Dott. Maurizio Agricola, il Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Generale di Brigata Rodolfo Sganga, il Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei e il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Generale di Brigata Davide Angrisani, il 12 giugno ha assunto il Comando della Legione Carabinieri Emilia Romagna in sostituzione del Generale di Divisione Claudio Domizi trasferito al comando della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma; è stato più volte Capo Ufficio allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari e dal 2004 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Addetto Militare presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana a Tunisi.