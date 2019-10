Le mamme adottive dei bambini della Bassa: "Inchiesta 'Veleno' è falsata e parziale"

Le mamme adottive dei bambini coinvolti nell'inchiesta sui "diavoli" della Bassa modenese negli anni '90 non ci stanno. La ricostruzione di quei fatti, tornati alla ribalta dopo l'inchiesta di Bibbiano nel lavoro dei giornalisti Pablo Trincia e Alessia Rafanelli, è "parziale, falsata e basata su teorie preconfezionate".

Lo affermano, durante la loro audizione nella commissione d'inchiesta regionale sui minori, Annalisa Lucarelli e Nicoletta Berni, madri affidatarie ed esponenti del comitato "Voci Vere", composto dai ragazzi coinvolti e dalle loro famiglie adottive. Berni e Lucarelli chiedono "rispetto per le vittime di quei fatti, risalenti ormai a 20 anni fa" e sul sistema degli affidi in regione affermano: "Per la nostra esperienza il sistema ha funzionato e abbiamo sempre avuto a che fare con persone competenti". Ora, proseguono, "ci sentiamo chiamati in causa perchè si dicono dei nostri ragazzi le stesse cose che si dicono oggi del caso Val d'Enza, dai falsi ricordi ai tentativi di suggestione da parte dei servizi. Speravamo in un miglioramento, non certo in un affossamento, del sistema affidi".

In difesa di Trincia si schiera Andrea Galli (FI), che al contrario definisce il libro del giornalista ("Veleno") fondamentale per illuminare una "pagina terribile della nostra storia". Su domanda di Gabriele Delmonte (Lega), il comitato ha chiarito che "Hansel e Gretel ha svolto psicoterapia ai bimbi della Bassa modenese, ma sono intervenuti anche tanti altri psicologi".

Infine le mamme sottolineano che "fino ai 18 anni i ragazzi sono stati seguiti da Asl e Cab (Centro aiuto al bambino di Modena) e nessuno è voluto tornare dalla famiglia di origine", ritenendo da migliorare "la capacità di ascoltare i bambini e i tempi della giustizia, spesso 'irragionevoli'".

(DIRE)