Hotel fallito dopo la prenotazione, Volagratis sblocca la situazione della coppia modenese

Si è risolta positivamente, per loro fortuna, l'incresciosa situazione in cui si era venuta a trovare una coppia modenese, che a marzo aveva prenotato un soggiorno per settembre a New York presso un hotel che tuttavia nel frattempo ha chiuso. I turisti si erano rivolti a Federconsumatori non riuscendo a trovare un canale di comunicazione efficace con Volagratis, l'agenzia online attraverso la quale avevano prenotato la vacanza. E' la stessa Volagratis.com - parte della travel company lastminute.com - a comunicare di aver effettuato le dovute verifiche sul caso, aver preso contatto tramite il servizio di assistenza con i clienti interessati e di aver risolto l’inconveniente.

"I clienti sono stati ricollocati con successo e la loro nuova prenotazione è stata confermata: i passeggeri sono in possesso dei nuovi documenti di viaggio per alloggiare a New York in un nuovo hotel con lo stesso standard e la stessa tipologia di camera a 0,5 miglia dalla struttura prenotata in precedenza", spiega la compagnia.

Volagratis.com si è scusata con i clienti per il disagio causato dalla gestione del loro programma di viaggio e dalle tempistiche che si sono rese necessarie per fornire una risposta esauriente alla loro richiesta.

"La soddisfazione dei clienti è per Volagratis di primaria importanza e il team è quotidianamente al lavoro per migliorare i livelli di servizio e assistenza ai clienti, con l’intento di poter offrire un servizio eccellente ai consumatori che scelgono di affidarsi alla piattaforma", conclude la nota.