Elezioni comunali, il voto domiciliare si può richiedere entro il 6 maggio

C’è tempo fino a lunedì 6 maggio per consegnare all’Ufficio elettorale di via Santi 40 la documentazione necessaria per poter esercitare il voto a domicilio nel caso si sia impossibilitati a lasciare la propria dimora per infermità. Infatti, gli elettori affetti da infermità tali da non poter lasciare l'abitazione in cui dimorano anche coi servizi di trasporto al seggio per elettori disabili (condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), hanno la possibilità, su espressa richiesta, di votare presso la propria abitazione.

La documentazione necessaria per gli elettori del Comune di Modena interessati, dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale entro lunedì 6 maggio con consegna a mano.

Serve una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora, indicando l’indirizzo completo e un recapito telefonico; copia della tessera elettorale; certificato medico rilasciato dal medico legale designato dagli organi competenti dell'Azienda sanitaria locale. Il certificato potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.

Per la certificazione sanitaria necessaria l'elettore deve contattare: l’unità operativa di Medicina legale e gestione del rischio inviando una e-mail all'indirizzo Pec medicinalegale@ausl.mo.it oppure un fax al numero: 059-3963498. Si può inoltre telefonare al numero 059 3963150 nelle giornate di lunedi', mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale competente.

Le informazioni sul voto, sulla tessera elettorale, per gli operatori di seggio, per presentare le candidature, sono alcuni dei contenuti già disponibili nelle pagine dedicate alle “Elezioni 2019”, costantemente aggiornate, che si possono consultare sul sito del Comune sia per quello che riguarda le amministrative, con l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, sia per le elezioni Europee. In entrambi i casi si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.