“Welcome To Modena 2029”, un concorso per il turismo del futuro

Nuovi progetti e soluzioni per attività future tra nuove tecnologie e nuove mobilità, innovazione e fattibilità. È il premio “Welcome to Modena 2029” dedicato a imprese innovative, startup e anche giovani e team informali di creativi.

Il Comune di Modena, in collaborazione col Laboratorio Aperto all’ex AEM, lancia un percorso di selezione di idee sul futuro del turismo a Modena. La città, che negli ultimi anni registra una forte e costante crescita di turisti, sia dall’Italia sia dall’estero, intende investire e premiare idee e progetti a supporto dell'offerta modenese, con un orizzonte temporale che guarda avanti a dieci anni, per sostenere un reale processo di innovazione nel settore turistico.

Gli innovatori, le imprese e le startup che vogliono mettersi in gioco in questa sfida dovranno presentare soluzioni, prodotti e/o servizi in uno o più ambiti proponendo progetti che prevedano l'adozione di tecnologie altamente innovative per la fruizione e la promozione del patrimonio turistico, culturale e ambientale della città e del territorio.

Per partecipare occorre inviare il modulo di partecipazione pubblicato online nel sito web del Comune entro le ore 12 del 2 settembre 2019 con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mail politicheeconomiche@cert.comune.modena.it.La partecipazione alla competizione è gratuita.

Un team di esperti del settore turismo e dello sviluppo di impresa eseguirà una prima valutazione delle proposte presentate. I rappresentanti di quelle che saranno ritenute tra le migliori saranno chiamati a presentarle alla giuria al Laboratorio Aperto di Modena, in un evento aperto al pubblico nell’ambito del programma di Modena Smart Life 2019, previsto dal 27 al 29 settembre 2019.

Saranno selezionati fino ad un massimo di 10 progetti in base a criteri definiti che vanno dalla “vision” alla rilevanza rispetto agli ambiti di intervento; dall’innovazione al radicamento sul territorio; dalla fattibilità alla scalabilità e replicabilità, al team.

Ai due migliori progetti decretati nella stessa giornata verrà riconosciuto un premio di 4 mila euro per il primo classificato, e un premio di tremila euro al secondo.

Sarà assegnato, inoltre, il premio speciale “Laboratorio Aperto di Modena” dedicato al progetto con il maggiore grado di maturità di mercato. I vincitori del premio speciale avranno diritto ad accedere ad un programma di accelerazione personalizzato della durata di tre mesi disegnato dagli esperti del Laboratorio Aperto.