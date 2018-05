YouPol. Debutta l'app della Polizia per segnalare di bullismo e spaccio a scuola

È stata presentata oggi all'Istituto Jacopo Barozzi YouPol, l'applicazione che mette in contatto diretto gli studenti con la Polizia di Stato per denunciare atti di bullismo o spaccio di droga. L'applicazione permette di inviare messaggi, immagini e video che denunci i fatti subiti o che stanno subendo altri studenti. È inoltre possibile allertare in pochi secondi le Forze dell'Ordine chiamandole per intervenire.

"Cerchiamo di farvi crescere con la consapevolezza che il conflitto c'è. A volte non saper esprimere volontà e modi con le parole, si sprigiona in atti fisici. L'obiettivo di questa App è proprio quello di segnalare queste situazioni - commenta la preside del Barozzi - noi collaboriamo da anni con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e da sempre ci impegniamo in un importante lavoro per la prevenzione dei comportamenti di arroganza. Spesso si dice che si tratta di uno scherzo, sia da parte del bullo che della vittima. Ma raramente si tratta di scherzi. Questa app permette di segnalare queste situazioni critiche."

"La polizia di stato da sempre ha cercato di realizzare un ponte gli studenti - commenta il questore Filippo Santarelli - questa app permette di riferire direttamente ad un operatore che è in sala operativa circa fatti di cui siete testimoni o purtroppo vittime. La app riguarda la segnalazione di atti di bullismo e di spaccio di droga. Ricordatevi che non siete mai soli, ci siamo sempre noi, e ci invitiamo a coinvolgere anche i genitori a casa. E se collaboriamo possiamo prevenire queste situazioni ed evitare atteggiamenti che a volte implicano persino un reato. Ricordatevi che voi siete parte integrante del sistema democratico."