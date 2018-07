Il prof. Luca Zanni è il nuovo direttore del Dipartimento FIM di UniMoRe

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche di Unimore ha provveduto ad eleggere il suo nuovo Direttore per il triennio 2018-2021. Nella seconda votazione svoltasi nei giorni scorsi il prof. Luca Zanni, docente di analisi numerica, ha raggiunto il quorum richiesto, raccogliendo sul suo nome 43 consensi su 62 votanti, oltre la metà quindi degli 81 aventi diritto al voto. Gli altri voti sono andati 9 al prof. Giacomo Cabri, ed il resto dispersi tra 8 nulle e 2 bianche.

“La fiducia che mi è stata espressa – afferma il neo Direttore del FIM prof. Luca Zanni di Unimore - è un grande stimolo per affrontare con la massima dedizione il delicato compito della Direzione. Ringraziando tutti gli elettori, assicuro che il mio impegno sarà rivolto a incentivare un continuo processo di miglioramento delle attività condotte al FIM, con l’obiettivo di consolidare gli ottimi risultati ottenuti in questi anni e superare le criticità emerse. Per quanto riguarda la ricerca, è necessario incrementare la partecipazione dei ricercatori ad attività progettuali nazionali e internazionali, sia nell’ambito della ricerca di base, cuore dell’attività scientifica del FIM, che della ricerca applicata. Le elevate competenze nella ricerca di base presenti al FIM rappresentano un’utile risorsa per le attività scientifiche di molte aree, da quella tecnologica a quelle medica e socio-economica, e sarà quindi importante stimolare un maggior coinvolgimento dei ricercatori FIM in iniziative progettuali in collaborazione con gli altri Dipartimenti dell’Ateneo."

Continua Zanni: "Questo impegno potrà fornire ulteriore slancio anche alle iniziative di Terza Missione, rendendo il Dipartimento sempre più partecipe ai processi di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni indispensabili per le formazioni di elevate professionalità nel nostro territorio. Per l’attività didattica svolta dai docenti FIM, i riscontri che abbiamo in termini di valutazioni degli studenti, qualità della loro formazione e livello occupazionale dei nostri laureati, testimoniano l’efficacia del lavoro che stiamo svolgendo, ma è indispensabile intensificare le iniziative rivolte a rendere i corsi di studio del FIM sempre più attrattivi e con una offerta didattica adeguata alle aspettative dei suoi studenti. Inoltre, il FIM ha anche la grande responsabilità di fornire le competenze nell’ambito della Matematica, della Fisica e dell’Informatica agli studenti di molti corsi di studio erogati da altri Dipartimenti dell’Ateneo; questo comporta un costante impegno nelle attività di coordinamento per garantire un servizio didattico di qualità. Cercherò di perseguire questi importanti obiettivi favorendo una stretta collaborazione tra tutte le componenti del Dipartimento: docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti”.

Luca Zanni

Laureato in Matematica con lode presso l'Università di Modena nel 1990. Dal 2005 è professore ordinario di Analisi Numerica presso Unimore. Dal 2010 al 2012 è stato Direttore del Dipartimento di Matematica e dal 2012 al 2015 Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore. La sua attività scientifica ha riguardato i settori della programmazione matematica, del calcolo parallelo, dell’apprendimento statistico e dei problemi inversi. Nell’ambito della programmazione matematica ha fornito contributi teorici e sperimentali sui metodi iterativi del gradiente proiettato e ha introdotto nuovi metodi per la risoluzione dei problemi di ottimizzazione di grandi dimensioni che intervengono nell’addestramento di metodologie di apprendimento automatico e nella ricostruzione di segnali e immagini. E’ autore di più di 60 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, è stato membro di comitati scientifici di congressi e responsabile di progetti di ricerca. E’ membro dell’organizzazione “International Federation for Information Processing (IFIP)” (Working Group “Inverse Problems and Imaging”) e collaboratore del Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico dell’Istituto Nazionale di Alta Ma