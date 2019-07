Zanzare, obiettivo prevenzione tra caldo e piogge

Il Caldo e l’ umidità degli ultimi giorni, alternati alle piogge che hanno contribuito a dilavare i prodotti larvicidi, sono il clima ideale per la proliferazione delle zanzare, vettori di malattie infettive i cui esiti più gravi, sebbene rari anche in persone vulnerabili, possono essere anche mortali.

Come previsto dal Piano regionale arbovirosi 2019 della Regione Emilia-Romagna, è fondamentale mettere in atto interventi e azioni di prevenzione, per proteggere se stessi e gli altri dalle punture. Se i Comuni sono responsabili dei trattamenti nelle aree pubbliche, i singoli cittadini sono chiamati a collaborare attivamente gestendo con molta cura gli spazi di loro pertinenza: è proprio qui, infatti, che si concentra la maggior parte dei focolai di sviluppo larvale.

Dopo una pioggia forte come quella che ieri ha interessato la provincia di Modena, bisogna contrastare la proliferazione di questi insetti con alcune semplici azioni, occorre ad esempio ripetere il trattamento con prodotti larvicidi. Tali interventi sono da effettuare in tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, anche quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei. Importante inoltre svuotare qualsiasi tipo di contenitore in cui possa essersi raccolta l’acqua piovana, tenere puliti i cortili e le aree all’aperto da erbacce, sterpi, e rifiuti di ogni genere e svuotare le fontane e le piscine non utilizzate o eseguire gli adeguati trattamenti larvicidi.

Per quanto riguarda la protezione personale i metodi più efficaci sono gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti. I repellenti vanno applicati sulle parti scoperte del corpo: per utilizzarli correttamente è fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta. Per evitare le punture è consigliabile vestirsi sempre con colori chiari, indossare pantaloni lunghi, maniche lunghe e non utilizzare profumi.