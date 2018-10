Il Comune di Modena mette all'asta tre appartamenti tra Albareto e via Barbanti

Il Comune di Modena ha messo all’asta tre immobili in località Albareto: due appartamenti con cantina situati rispettivamente in via della Quercia 18 e 20, con un prezzo a base d’asta di 30 mila euro, e un appartamento con posto auto dichiarato di interesse culturale dal Ministero per i Beni e le attività culturali, quindi sottoposto a tutela, situato in via Barbanti 11/1, per un prezzo a base d’asta di 49 mila euro.

Per partecipare all’asta occorre far pervenire l’offerta e la relativa documentazione a mano o a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13 di martedì 27 novembre, al Protocollo generale del Comune di Modena, in via Scudari 20 (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13). Il bando con le schede tecniche è consultabile sul sito internet istituzionale (www.comune.modena.it/bandi- di-gara-e-contratti-profilo- di-committente).

L’asta pubblica a unico incanto si terrà mercoledì 28 novembre alle 9.30 in Municipio. Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare la data, dandone motivata comunicazione ai concorrenti. Per ulteriori informazioni, per ricevere la documentazione tecnica e amministrativa o effettuare sopralluoghi è possibile rivolgersi, preferibilmente previo appuntamento, al Servizio Patrimonio del Comune di Modena (via Santi 40, 5° piano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il lunedì dalle 14.30 alle 18, per elementi tecnici tel. 059 2032500, 059 2032193, per aspetti amministrativi tel. 059 2032630, 059 2032366).